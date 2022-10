„Top-Kurort“: Das Magazin FOCUS hat Willingen erstmals als Top-Kurort ausgezeichnet

„Top-Kurort“ und eine der Säulen des hessischen Heilbäderverbands – FOCUS-Erhebung: Willingen herausragende Destination für Kur und Gesundheitsurlaub

Das Magazin FOCUS hat Willingen erstmals als Top-Kurort ausgezeichnet. 355 staatlich anerkannte Kurorte wurden bei einer Erhebung kritisch betrachtet. Das Siegel soll künftig in Werbemitteln der Urlaubsdestination von der Qualität der Willinger Angebote zeugen.

Die FOCUS-Studie, die gemeinsam mit dem Recherche-Institut Factfield durchgeführt wurde, hat führende deutsche Kurorte im Hinblick auf ihr medizinisches Angebot, ihre gesundheitstouristische Infrastruktur, die Freizeitmöglichkeiten sowie auf die natürlichen Heilmittel vor Ort untersucht. Maßgeblich sind unter anderem die medizinische Versorgung, die Infrastruktur wie ÖPNV und Kurparks, das Freizeitangebot und das Vorhandensein spezieller Heilmittel.

In der Betrachtung stehen auch kurorttypische Angebote wie das Wanderwegenetz, Bäder und Saunen sowie das kulturelle Angebot. Erstmals fand in diesem Jahr die Höhenlage des Kurortes Beachtung. Sie liefert einen Anhaltspunkt für die klimatischen Gegebenheiten wie ein Reiz- oder Schonklima. In die Bewertung fließen zudem Prädikate ein, welche der Deutsche Heilbäderverband (DHV) zusammen mit dem Deutschen Tourismusverband (DTV) herausgibt.

„Diese Auszeichnung passt perfekt zum neuen Marketingkonzept Willingens“, ist Tourismusdirektor Norbert Lopatta überzeugt. Gesundheitsorientierter Urlaub berge viel Marktpotenzial für den Ort.

Mit rund 1 Millionen Übernachtungen ist die Destination eine der Säulen des Hessischen Heilbäderverbands. Während Wellnessurlaube rückläufig sind, boomt der Gesundheitstourismus. Allerdings gibt sich der Gast von heute nicht mehr zufrieden mit einer althergebrachten Kurstimmung. Das Ambiente muss stimmen. Da trifft Willingen mit seinen vielen Aktiv- und Freizeitangeboten, mit einer riesigen Palette an Gastronomie und Unterhaltung sowie modernen, stilvollen Unterkünften genau den Nerv der Zeit.

Willingen ist Heilklimatischer Kurort und Kneippheilbad und hält die entsprechenden Anlagen und Angebote vor. Die herausragenden Outdoor-Aktivangebote runden das Angebot ab.

Quelle: Susanne Schulten, Tourist-Information Willingen

Fotocredit: Kur in Willingen / Tourist Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon