Freitag, 4. November 2022: Wintermärchen im illuminierten Briloner Kurpark

Die Goldmarie beim Geburtstagskind – Wintermärchen im illuminierten Briloner Kurpark

Am Freitag, 4. November 2022 verwandelt sich der Briloner Kurpark märchenhaft. Nornen, in der nordischen Mythologie schicksalsbestimmende weibliche Wesen, von denen einige von Göttern, andere von Zwergen oder Elfen abstammen sollen, befinden sich im Park, der ab 18.00 Uhr illuminiert die Besuchenden erwartet. Um 19.00 Uhr sind alle eingeladen, den verschiedenen bewegten Bildern zu folgen, dem gestiefelten Kater zu begegnen, vielleicht auch Ganoven, Gaunern oder anderen Fabelwesen. Den Abschluss bildet ein Konzert der Neuen Chorwerkstatt mit Rezitationen um 20.00 Uhr am Schwanenweiher. Das Konzept des besonderen Parkerlebnis stammt von Cornelia Mündelein, die musikalische Leitung liegt bei Susanne Lamotte. Weitere Mitwirkende sind Beate Ritter (Rezitation), Nikola Komatina (Akkordeon), Heinrich Bohnenkämper (Gitarre), Dirk Mündelein (Komposition) sowie die Gewandschneiderei mit Bild und Ausstattung.

Brilon Kultour veranstaltet das Wintermärchen mit Unterstützung der Stadt Brilon und der Volksbank Brilon zum 50. Geburtstag des Kurparks. An den Eingängen Kindergarten, Krankenhaus und Hotel am Kurpark werden Pläne mit allen Stationen verteilt. Der Eintritt ist frei. Das Team vom Hotel am Kurpark bietet Getränke und Speisen vor Ort an.

