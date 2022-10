Geschichten aus der Kiste – in der Stadtbibliothek

In den Herbst- und Wintermonaten bietet die Stadtbibliothek Brilon ein neues Vorleseangebot für Kinder im Vorschulalter an

Samstags ist ein beliebter Besuchstag für Familien in der Briloner Stadtbibliothek. In den Herbst- und Wintermonaten bietet die Stadtbibliothek Brilon ein neues Vorleseangebot für Kinder im Vorschulalter an. Einmal monatlich gibt es samstags eine „Geschichte aus der Kiste“. Viele Kinder kennen aus ihren Betreuungseinrichtungen das japanische Erzähltheater Kamishibai bereits. In einem theaterähnlichen Holzrahmen werden großflächige Bilder-Geschichten im kleinen Zuhörerkreis präsentiert.

Am Samstag, den 5. November 2022 gibt es um 11 Uhr erzählt Charlotte das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 02961 / 794460 oder [email protected].

Quelle Text + Bild: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon