Besondere Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstellen des Hochsauerlandkreises in den Monaten November und Dezember

Hochsauerlandkreis. Das Straßenverkehrsamt des Hochsauerlandkreises weist auf besondere Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstellen in den Kreishäusern Arnsberg, Brilon und Meschede in den Monaten November und Dezember hin.

Wegen einer EDV-Umstellung sind die Zulassungsstellen am Samstag, 5. November, am Samstag, 26. November, und am Samstag, 10. Dezember, geschlossen. Auch an den Samstagen Heiligabend, 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, öffnen die Zulassungsstellen nicht. Zwischen den Jahren von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, ist nur die Zulassungsstelle im Kreishaus Meschede geöffnet.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.) Meschede

Fotocredit: AdobeStock 42581515

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon