Gefahrenpunkt Kreuzung Hölsterloh/Gruß – Verwaltung aufgefordert, mit der Polizeibehörde Gespräche zu führen

Vor einigen Jahren hatte der Ortsvorsteher von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle Wolfgang Diekmann schon einmal auf den Gefahrenpunkt Kreuzung Hölsterloh/Gruß im städtischen Bauausschuss hingewiesen. Die Kreispolizeibehörde, so die Stadtverwaltung damals, sah hier keinen verkehrlichen Gefahrenpunkt aufgrund ihrer Unfallstatistik.

Mittlerweile so der Ortsvorsteher in der letzten Bauausschuss-Sitzung, hat sich aus seiner Sicht die Situation in den letzten Monaten aufgrund von Unfällen und Geschwindigkeitsüberschreitungen negativ verändert. Er hat die Verwaltung aufgefordert, hierrüber mit der Polizeibehörde Gespräche zu führen. Dieser Kreuzungsbereich kann nur mit baulichen Veränderungen entschärft werden, so Diekmann.

Bericht/Foto: Dorfgemeinschaft, Wolfgang Diekmann

