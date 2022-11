POLIZEI-HSK: Unfälle mit Verletzten und flüchtigen Unfallverursachern

Nach ersten Erkenntnissen war ein flüchtiger Autofahrer an dem Unfall beteiligt

Arnsberg: Am Sonntag gegen 12:35 Uhr befuhr eine Motorradfahrerin die L 735 in Richtung Oeventrop. In einer Rechtskurve kam die 25-jährige Frau aus Hamm zu Fall und verletzte sich schwer. Nach ersten Erkenntnissen war ein flüchtiger Autofahrer an dem Unfall beteiligt. Laut Zeugenaussagen solle es sich um einen grauen Porsche handeln. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Auto geben? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Er verlor die Kontrolle und fuhr gegen einen Baum

Brilon: Am Freitag gegen 16:15 Uhr befuhr ein Autofahrer die B 516 in Richtung Brilon, als ihn nach eigenen Aussagen ein schwarzes Auto überholte. Der PKW ordnete sich dicht vor dem Auto des 69-jährigen Briloners ein. Er verlor die Kontrolle und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich schwer. Wer kann Angaben zu dem schwarzen Auto machen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

