Wiese begrüßt Bundesprogramm: 900 Millionen Euro für den Wald

Dirk Wiese: Unsere Wälder binden Kohlenstoff und schützen somit das Klima, dienen als Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen, speichern und filtern Wasser

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat heute den Start des Förderprogramms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ zur Entwicklung zukunftsfester Wälder bekanntgegeben. Damit stehen in den nächsten fünf Jahren 900 Millionen Euro für den Erhalt und den klimaangepassten Umbau unserer Wälder bereit. Davon 200 Millionen Euro noch im Jahr 2022.

„Mit dem Start des Programms gehen wir neue Wege in der Waldpolitik, denn es markiert den Einstieg in eine staatliche Honorierung der Ökosystemleistungen. Der Wald wird zukünftig nicht allein am Holzertrag bemessen, sondern zusätzlich an der Bereitstellung von Ökosystemleistungen für unsere Gesellschaft. Unsere Wälder binden Kohlenstoff und schützen somit das Klima, dienen als Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen, speichern und filtern Wasser und stehen als Erholungs- und Freizeitort zur Verfügung“, betont Dirk Wiese, heimischer SPD-Bundestagsabgeordneter.

Extremwetterereignisse, wie die diesjährige Trockenheit und der damit verbundene Trockenstress lassen unsere Wälder weiter leiden. Um die Wälder an die Folgen des Klimawandels anzupassen, müssen sie zu strukturreichen und resilienten Mischwäldern umgebaut werden. Bei dieser finanziellen Mammutaufgabe unterstützen wir die kommunalen und privaten Waldbesitzer:innen von Bundesseite aus. Es gilt nun schnellstmöglich das Antragsverfahren zu starten, um die Waldbesitzenden noch in diesem Jahr finanziell zu unterstützen“, begrüßt Dirk Wiese das Programm.

Quelle Text + Bild: Sandra Lechelt – wissenschaftliche Mitarbeiterin – Büro Wiese

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon