Solidarität zeigen: Youngcaritas Brilon beteiligt sich an der weltweiten „#EineMillionenSterne“ – Aktion

Deutschlandweit werden öffentliche Plätze in strahlende Lichtermeere verwandelt

Brilon. Zum zweiten Mal in Folge organisiert die youngcaritas Brilon die Solidaritätsaktion #EineMillionSterne in Brilon. Im Rahmen der Aktion, die von der Caritas International ins Leben gerufen wurde, wollen sich die Beteiligten für Menschen in Not in Deutschland ebenso wie für venezolanische Flüchtlings- und Migrantenkinder in Kolumbien einsetzen. Deutschlandweit werden öffentliche Plätze in strahlende Lichtermeere verwandelt. Gemeinsam mit dem Pastoralverbund Brilon – in diesem Jahr ein Kooperationspartner der youngcaritas – soll auch in Brilon ein sichtbares Zeichen für eine solidarische Gesellschaft und eine gerechtere Welt gesetzt werden.

Aus der Apfelernte-Aktion im letzten Jahr blieb der Kontakt der youngcaritas Brilon zu Stephanie Kalter bestehen, die für die Fluthilfe des Caritasverbandes Wuppertal/Solingen aktiv ist. „Nach einer kurzen Kontaktaufnahme stand schnell fest, dass wir gemeinsam etwas planen wollen, und dass die Hälfte des Erlöses noch einmal in das Flutwassergebiet nach Wuppertal/Solingen gehen soll“, berichtet Nadine Gebauer, Leiterin der youngcaritas Brilon. In einer kurzen Videokonferenz wurde die Idee der selbstkreierten Dankeschön-Karten und eigenen Logos entwickelt.

Der Brückenschlag vom Sauerland ins Bergische Land, der auf den Karten zu sehen ist, zeigt die Verbindung der beiden Einrichtungen und die gegenseitige Unterstützung. Eine Brücke steht für Stabilität und bricht nicht schnell ein, und somit ist ein Brückenschlag ein deutliches Zeichen für eine gute Verbindung. „Unsere Brücken verbinden sich, so wie wir uns und unsere Klient*innen verbinden“, beschreibt Stephanie Kalter und spielt damit auf das Viadukt in Willingen und die Müngstener Brücke vor ihrer Haustür an.

Unterstützung erhielt die Aktion aus dem LT24, dem tagesstrukturierten Angebot der Caritas Brilon. Die Klient*innen des LT24 haben Fimo-Modelliermasse für die Karten ausgestochen und zum Aushärten gebacken. Danach wurden die Karten anschließend von fleißigen Helfer*innen in Wuppertal/Solingen zusammengenäht und über Bekannte zurück ins Sauerland transportiert.

Am 12.11.2022 findet um 17 Uhr ein Gottesdienst in der Propsteikirche statt, um 18 Uhr folgt anschließend das gemeinsame Entzünden der Kerzen am Briloner Rathausplatz. Letzteres wird auch vom den Klient*innen des LT24 unterstützt. Die musikalische Ausgestaltung im Gottesdienst wird dabei von der „Cariba“ Wohnhaus-Band und am Rathaus von der ABW-Band übernommen. Die youngcaritas Brilon freut sich auf hoffentlich gutes Wetter und zahlreiche Besucher*innen!

Licht spenden und Gutes tun: Ein Licht kann gegen eine beliebige Spende entzündet werden. Jeder Spender erhält eine liebevoll gefertigte Dankeschön-Karte.

Teilnehmende Geschäfte:

– Caritasverband Brilon e.V., Geschäftsstelle, Scharfenberger Straße 19, 59929 Brilon

– youngcaritas, Seniorenzentrum St. Engelbert, Brilon (ganztags nach telefonischer Rücksprache bei Nadine Gebauer 0151-16316071)

– AmbienTee, Briloner Straße 9, 34508 Willingen

– BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Derkere Str. 10A, 59929 Brilon

– Propstei Pfarrbüro St. Petrus und Andreas, Propst-Meyer-Straße 5, 59929 Brilon

– Caritasverband Brilon e.V., Ambulant Betreutes Wohnen, Gartenstraße 8, Brilon (Montag-Donnerstag 09.00 Uhr- 13.00 Uhr).

Die Aktion kann man auch auf dem Instagram-Account @youngcaritasbrilon mitverfolgen.

Quelle: Carla Wengeler, Caritasverband Brilon e.V.

Fotocredit: AdobeStock 512088788