Willingen: Romantisch, genussvoll, aktiv und erlebnisreich – Gut gefülltes Programm zur Vorweihnachtszeit und zum Jahresausklang

Willingen: Romantisch, genussvoll, aktiv und erlebnisreich – Gut gefülltes Programm zur Vorweihnachtszeit und zum Jahresausklang

Pünktlich zur kalten und dunklen Jahreszeit sorgen Lichterglanz entlang der Hauptstraße – energiesparend per LED – und zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen für Adventsstimmung und gute Laune. Wer sich auf Weihnachten einstimmen und die letzten Tages des Jahres besinnlich ausklingen lassen will, ist im winterlichen Weltcup-Ort an der richtigen Stelle. Genussvoll, romantisch, entspannt oder aktiv, gemütlich oder festlich.

Willingen ein Wintermärchen

Das Willinger Wintermärchen besteht aus vier wunderbar weihnachtlichen Wochenenden. Kalte Luft, heiße Getränke, stimmungsvolle Musik und mit etwas Glück fallen sogar weiße Flöckchen vom Himmel. Fernab vom Trubel, familiär und individuell bietet der Kurgarten den Rahmen. Der kleine, feine Weihnachtsmarkt lockt mit zahlreichen Ständen, wechselnden Speisen und jeder Menge Unterhaltung in wunderbar weihnachtlicher Atmosphäre, Genuss und Geselligkeit. Termine: 2.-4. Dezember, 9.-11. Dezember, 16.-18. Dezember und 23.-24. Dezember.

Klänge, die ins Herz gehen

Musik, die ins Herz geht, gehört zum Weihnachtserlebnis dazu. Mit nur vier Stimmen und ganz ohne Instrumente ziehen die MEDLZ Zuhörer am 11. Dezember in ihren Bann. Einen Abend lang lassen sie in der weihnachtlich ausgeleuchteten evangelischen Kirche die Zeit anhalten, berühren die Herzen und bringen Gedanken zum Fliegen. Mit wohldosierter Percussion und modernem Sounddesign erschaffen sie eine zauberhafte Weihnachtsatmosphäre und Klangwelten, die den Zuhörer in die jeweiligen Länder der Weihnachtslieder reisen lassen.

Wandern und genießen

Rein in die Wanderstiefel am 6. Dezember, denn der Nikolaus hat eine besonders schöne Wandertour im Gepäck. Die geführte Tour des Upländer Gebirgsvereins durch die stille, winterliche Natur zieht die die Wanderer in ihren Bann, genauso wie die spannenden Geschichten des Wanderführers.

Gemütlichkeit, Geselligkeit und viel Genuss erleben die Besucher am 9. Dezember im Upländer Milchmu(h)seum bei der Verkostung von neun Käsesorten und sieben Weinsorten. Dazu gibt’s frisches Brot und gute Butter. Lesungen mit Gedichten und Geschichten bei Kerzenschein rund um Milch, Käse und Wein runden das Programm ab.

Sich singend aufs Fest einstimmen

Weihnachtliche Klänge erschallen am vierten Adventswochenende. Die Concordia Chöre laden am 16. Dezember in die katholische Kirche, um sich auf das Fest einzustimmen. Beim Weihnachtskonzert der Willinger Kantorei am 18. Dezember in der ev. Kirche in Willingen erschallen bekannte Lieder – auch zum Mitsingen.

Die allerletzten bis dato vergessenen Weihnachtsgeschenke shoppen oder sich gleich etwas Schönes gönnen, wenn Gutscheine oder Geld unterm Tannenbaum lagen, können Willinger und Gäste am zweiten Weihnachtstag, denn dann haben die Geschäfte in Willingen ab 11 Uhr geöffnet. In entspannter Atmosphäre schlendern Besucher die weihnachtlich geschmückte Hauptstraße entlang. Sehr gut lässt sich das mit einem Besuch der Restaurants und Cafés verknüpfen.

Fackelwanderungen durch die winterliche Natur

Fackelwanderungen lassen das Jahr romantisch ausklingen. Am 29. Dezember startet die erste um 19 Uhr in der Dorfmitte in Eimelrod. Ziel ist die Grillstation Wirbelau. Dort wird ein gemütliches Lagerfeuer entzündet, dazu gibt es Glühwein und heißen Kakao. Tags darauf bildet der abendliche Ettelsberg die Kulisse für die nächste Wanderung im Fackelschein. Um 16 Uhr beginnt der Ticketverkauf an der Kasse der Ettelsberg-Seilbahn. Anschließend geht’s in den Panoramagondeln rauf zur Bergstation. Nach dem Entzünden der Fackeln beginnt um 17.00 Uhr die gemeinsame Wanderung talwärts.

Den krönenden Abschluss des Jahres bildet der traditionelle Silvesterball in der Usselner Schützenhalle. Ab 19 Uhr erleben die Besucher Live-Musik für jeden Geschmack und Unterhaltung beispielsweise beim live gespielten „Dinner for One“.

Quelle: Susanne Schulten, Tourist-Information Willingen, 34508 Willingen (Upland)