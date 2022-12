Kinder-Uni kehrt zurück in den Hörsaal – Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können sich bis zum 12. Januar für die Mescheder Kinder-Uni im Februar bewerben

Kinder-Uni kehrt zurück in den Hörsaal – Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können sich bis zum 12. Januar für die Mescheder Kinder-Uni im Februar bewerben

Meschede / Hochsauerlandkreis. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause kehrt die Kinder-Uni zurück in den Hörsaal an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede. Teilnehmen können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Eine Bewerbung ist bis zum 12. Januar möglich, die Teilnahme ist kostenlos.

Sind Computer schlauer als Menschen? Warum haben manche Menschen Angst vor Spinnen, andere überhaupt nicht? Welche Rolle spielen Kuh-Pupse bei der Erderwärmung? Und sollten wir in Zukunft aufs Reisen verzichten, um Klima und Umwelt zu schonen? Um Fragen wie diese drehen sich die vier Vorlesungen der Kinder-Uni 2023. Den Anfang macht am 1. Februar Prof. Dr. Thomas Kopinski mit dem Thema „Kann Künstliche Intelligenz wirklich denken?“ Am 8. Februar beantwortet Prof. Dr. Karola Graf-Szczuka die Frage: Zwischen Igitt und Lieb ich sehr – kann man Gefühle lernen? Prof. Dr. Christian Goldscheid spricht am 15. Februar über „Klimawandel – wenn Kühe pupsen und das Gleichgewicht gestört ist“. Und am 22. Februar geht es bei Prof. Dr. Susanne Leder um den Tourismus der Zukunft und die Frage, ob Reisen auch nachhaltig geht.

Jede der vier Vorlesungen dauert eine Stunde und wird zweimal angeboten: jeweils um 14:45 Uhr und um 17:00 Uhr. Die Vorlesungen finden im Fritz-Honsel-Hörsaal der Fachhochschule Südwestfalen in der Lindenstraße 53 in Meschede statt. Da die Platzzahl während der Vorlesungen begrenzt ist, kann die Hochschule nur 400 Bewerbungen berücksichtigen. Studienplätze für die Kinder-Uni werden deshalb in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Begleitpersonen können die Vorlesungen auf einer Leinwand im Foyer verfolgen. Zudem lädt die Mensa zu einem Besuch ein und bietet Kuchen und Getränke an.

Die Kinder-Uni wird organisiert durch das zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis und unterstützt durch Partner aus der Region, die Preise für das abschließende Kinder-Uni-Quiz stiften. Wer an allen vier Vorlesungen teilnimmt, hat gute Chancen, die Quiz-Fragen richtig zu beantworten und einen Preis zu gewinnen. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.fh-swf.de/cms/kinder-uni

Foto: Kinder in den Hörsaal: Neugierige Fragen erwünscht! Fotoquelle: Fachhochschule Südwestfalen

Quelle: Dipl.-Kfm. Christian Klett,Sachgebietsleiter Presse / Marketing, Stv. Pressesprecher Fachhochschule Südwestfalen