Rebecca Reinecke aus Olsberg holte sich ebenfalls die Goldmedaille – Handwerkskammer ehrt erfolgreiche Nachwuchshandwerker: „Seid stolz auf das, was Ihr erreicht habt“

Starke Leistungen mit Medaillenregen belohnt – Handwerkskammer ehrt erfolgreiche Nachwuchshandwerker: „Seid stolz auf das, was Ihr erreicht habt“

Arnsberg (hwk). Sie sind jung, motiviert und erfolgreich in dem, was sie tun. Sie sind die Elite und damit die Zukunft des südwestfälischen Handwerks: Leistungsstarke Junggesellinnen und -gesellen, die beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks ihr Können bewiesen haben, zeichnete die Handwerkskammer Südwestfalen im Rahmen einer Feierstunde aus.

Dabei stellten in diesem Jahr die Südwestfalen alle anderen Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen in den Schatten: „Als kleinste Kammer haben wir die beste Ausbeute in NRW“, freute sich Geschäftsführer Fabian Bräutigam. Vor 200 Gästen präsentierte er im bbz Arnsberg die hervorragende Bilanz: 42 Junghandwerker haben sich auf Kammerebene im Leistungswettbewerb für den Landesentscheid qualifiziert. 29 von ihnen landeten dort auf dem Treppchen: 15 erste, zehn zweite und vier dritte Plätze belegten die Südwestfalen auf NRW-Ebene.

Im Bundeswettbewerb – hier tritt die gesamte Elite des deutschen Nachwuchses aus dem Handwerk an – kämpften sich bislang vier von ihnen ganz nach oben: Drei Bundessieger und ein zweiter Platz lautete am Veranstaltungstag das Zwischenergebnis. Möglichweise kommen noch weitere Platzierungen hinzu, da der Wettbewerb noch läuft.

„Brennen Sie weiter fürs Handwerk“

Den Hut vor dieser Leistung zog Michael Neuhaus: „Seid stolz auf das, was Ihr erreicht habt.“ Der Vizepräsident wünschte den jungen Leuten, die am Startpunkt ihrer Karriere stehen, dass sie weiter für das Handwerk brennen. Gleichzeitig sprach er die Hoffnung aus, sie einmal im Ehrenamt wiederzusehen.

Frohe Botschaft: Meisterprämie ab 2023

Von ihren Erfolgsgeschichten berichteten im Gespräch mit Fabian Bräutigam, der als Moderator durch die Veranstaltung führte, die Bundessieger: Schon als kleiner Junge hat Julian Voß gern geschraubt und war fasziniert von großen Maschinen. Kein Wunder, kommt er doch aus einem Land- und Forstbetrieb, wo es täglich etwas zu reparieren gibt. So entschied er sich für eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker bei der Franz Trippe GmbH. Durchaus die richtige Entscheidung: Der Schmallenberger wurde zweiter Bundessieger.

Diese Leistung muss man sich auf der Zunge ergehen lassen: Als Bleonita Sejdiu vor drei Jahren aus dem Kosovo kam, konnte sie kein Deutsch, den Ausbildungsplatz in der Bäckerei Runte in Marsberg hatten ihre Eltern für sie gefunden. Heute ist die 21-jährige die beste Bäckereifachverkäuferin Deutschlands. Was für eine Erfolgsgeschichte. Chapeau!

Über die Leidenschaft zum Kochen ist Leonard Will zum Konditor geworden. Eine Leidenschaft, die jetzt ein ganz besonderes Topping erhalten hat: der Iserlohner ist Deutscher Meister im Konditorenhandwerk. Nächste Station nach der Konditorei Spetsmann ist Südtirol. Dort wird der 22-jährige in der Patisserie eines Hotels arbeiten. Im kommenden Jahr steht ein weiteres Highlight an: Will nimmt an der Weltmeisterschaft der Konditoren in München teil.

Vierte im Bunde ist Rebecca Reinecke aus Olsberg:

Die Schilder- und Lichtreklameherstellerin holte sich ebenfalls die Goldmedaille. Darüber freut sich auch ihr Ausbildungsbetrieb Peis Media in Winterberg. Ihre Zukunft stellt sie sich meisterlich vor.

Herzlichen Glückwunsch!

Quelle: Kathrin Dictus, Marketing und Kommunikation, Handwerkskammer Südwestfalen Arnsberg

Bildzeile: Bühne frei für die PLW-Sieger 2022

Foto: Handwerkskammer Südwestfalen