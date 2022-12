Beschneite Skigebiete mit guter Schneegrundlage – Je nach Wetterentwicklung sollen bis zu 50 Lifte in den Weihnachtsferien laufen

Je nach Wetterentwicklung sollen bis zu 50 Lifte in den Weihnachtsferien laufen – Beschneite Skigebiete mit guter Schneegrundlage

Der Traum von einer weißen Weihnacht erfüllt sich wie so oft auch in diesem Jahr nur auf beschneiten Pisten. Die Skigebiete in der Wintersport-Arena Sauerland rechnen ab den Feiertagen erneut mit bis zu 50 Ski- und Rodelliften.

Nachdem die erste Dezemberhälfte den alpinen Skigebieten mit Beschneiung optimales Winterwetter bescherte, setzt nun das typische Weihnachtstauwetter ein. Wie in den meisten Jahren, steigen die Temperaturen kurz vor den Feiertagen an. Aktuell sind „zwischen den Jahren“ ein paar Schneeschauer, aber kein richtig kaltes Winterwetter in Sicht. Dennoch dürfen sich Skifahrer, Snowboarder und Rodler auf ein breites Wintersportangebot freuen. Denn die in den vergangenen zwei Wochen produzierten Schneemengen reichen vielfach bis weit in die Weihnachtsferien hinein – teils sogar darüber hinaus.

Wintersportangebot über die Weihnachtstage

Mit den Weihnachtsferien nähert sich die erste Hauptsaison der Skigebiete – und die steht bei den Gästen besonders hoch im Kurs. Erwachsene und Kinder sehnen sich gerade in dieser Zeit nach Schneeerlebnissen.

Skiliftkarussell Winterberg

Das Skigebiet ist täglich geöffnet, auch an den Weihnachtstagen. Zum Wochenende hin sollen wieder um die 20 Lifte laufen, darunter zwei bis drei Rodelmöglichkeiten. Flutlicht wird erst nach Weihnachten angeboten.

Skigebiet Willingen :

Bis in die Weihnachtsferien hinein laufen dort täglich alle Lifte. Ob am Mittwoch, 28. und am Freitag, 30. Dezember, Flutlicht angeboten wird, werden die Betreiber noch vor Weihnachten entscheiden.

Skidorf Neuastenberg

Die dick beschneien und geschützten Nord und Osthänge sollten die niederschlagsreichen Tage überdauern und ein Angebot für Skifahrer, Snowboard und Rodler bestehen bleiben. Geöffnet sind mindestens vier Pisten mit drei Liften und einem Förderband, sowie der Funpark. Bei entsprechender Wetterlage gibt es in Neuastenberg drei Mal die Woche Flutlicht.