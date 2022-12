Großes Jahreskonzert des Blasorchesters Brilon in der Schützenhalle am Samstag, 07. Januar 2023

Am Samstag, 07. Januar 2023 lädt das Blasorchester Brilon e.V. alle Musikfreunde, Interessierten und Fans zum traditionellen Jahreskonzert in die St. Hubertus Schützenhalle Brilon ein. Dirigent Dennis Müller hat in den vergangenen Monaten einen bunten Reigen an Märschen, Polkas, Walzern und anderen Konzertwerken zusammengestellt und diese mit seinen Musikerinnen und Musikern eingeübt.

Im ersten Konzertteil wird unter anderem die Heublumen-Polka von Komponist Kurt Gäblepräsentiert. Auch mit dem holländischen Seefahrer Abel Tasman geht es auf eine musikalische Reise.

Im weiteren Verlauf des Abends wird u.a. die Neuinterpretation Canon Brass Rock des berühmten Komponisten Johann Pachelbel und sein berühmter gleichnamiger Kanon zu hören sein. Mit Walt Disneys Let it go (from Frozen, die Eiskönigin) wird es im zweiten Teil dann endgültig moderner, bevor es zum Ende hin kultiger werden wird, als es so mancher erwarten dürfte. Alle Zuhörer und Gäste dürfen sich wieder auf ein anspruchsvolles und interessantesProgramm freuen. Im Anschluss an das Konzert, ab etwa 22 Uhr (dann mit freiem Eintritt),spielt traditionell die BigBand für Alt und Jung zum Tanz. Für das leibliche Wohl aus der Küche sorgt an diesem Abend erstmalig Fleischerei Ester.

Das Blasorchester Brilon wünscht Ihnen bis dahin eine friedvolle, besinnliche und gute Zeit, ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2023.

INFOKASTEN: Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten sind sowohl im Vorverkauf für 10 €, als auch an der Abendkasse für 12 € erhältlich. Der Vorverkauf findet am 22. und 30. Dezember jeweils um 18.30 Uhr im Proberaum der Engelbertschule Brilon statt. Passive Mitglieder haben freien Eintritt, benötigen aber ebenfalls eine Eintrittskarte.

Quelle: Hagen Stöber, 2. Vorsitzender – Blasorchester Brilon e.V.

Fotocredits: Blasorchester Brilon e.V.