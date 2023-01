Rösenbecker Weiberfrühstück 2023: Kartenvorverkauf am 22. Januar im Gewölbekeller der Dorfkneipe

Rösenbecker Weiberfrühstück 2023: Kartenpreis: 22,99 € / Großes Frühstücks-Buffet / Kostenloser Shuttle-Service

Rösenbeck. Zweimal in Folge, 2021 und 2022, musste das Rösenbecker Weiberfrühstück ausfallen. Die Gründe dafür sind bekannt. Am besten vergessen wir alle diese beiden Jahre wieder schnell, denn 2023 ist es endlich wieder so weit: Am Weiberfastnachts-Donnerstag, in diesem Jahr der 16. Februar, wird ab 09:30 Uhr in der frisch renovierten Schützenhalle gefrühstückt, gesungen, getanzt und gefeiert.

Der Kartenvorverkauf für das Event findet am Sonntag, 22. Januar, statt. Ab 11:00 Uhr sind die Türen des Gewölbekellers in der Dorfkneipe „Alte Schule“ (Altenfilsstraße 65, Zugang unten von der Straße) geöffnet. Der Preis pro Karte liegt in diesem Jahr bei 22,99 Euro. Die Preisanpassung war aufgrund steigender Waren- und Energiekosten leider unumgänglich.

Dafür wird den „Weibern“ aber wieder einiges geboten: Das große Frühstücks-Buffet wird auch 2023 keinen Wunsch offenlassen. Neben Kaffee gibt es eine leckere Auswahl an Kaltgetränken. DJ Volker Schneider, mittlerweile Weiberfrühstücks-Experte, sorgt mit der passenden Musik für die richtige Party-Stimmung bis in die Nacht. Bei dem bunten Programm wird auch diesmal kein Auge trocken bleiben – versprochen!

Kostenlosen Shuttle-Service direkt buchen

Der Shuttle-Service wird auch wieder angeboten – wie immer kostenlos. Die Buchung für die sichere Hin- und/oder Rückfahrt kann beim Kartenvorverkauf direkt angegeben werden. Die Schützenbruderschaft sorgt mit Bullis und Autos für eine sichere Fahrt und freut sich gemeinsam mit dem Karnevalsgremium auf eine – endlich wieder – volle Schützenhalle am Weiberfastnachts-Donnerstag.

Quelle: Andreas Kemper (Karnevalsgremium)

Anmerkung der Redaktion: Am besten sofort Karten besorgen! Das wird ein bestimmt ein WAHNSINNIGES Fest !