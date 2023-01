Deutsches Team möchte abräumen – Den größten Namen der WM-Starterinnen besitzt ohne Frage die Olympiasiegerin im Skeleton, Hannah Neise

Deutsches Team möchte abräumen – BSD-Sportler gehen optimistisch in die Junioren-WM in Winterberg

Winterberg (pst). Mit großem Aufgebot und klaren Titelambitionen gehen die deutschen Kufensportler an diesem Wochenende bei der Heimweltmeisterschaft der Junioren im Bob und Skeleton in Winterberg an den Start. Andreas Zschocke, Europacup-Koordinator des BSD im Bob und während der WM sportlich verantwortlich, formulierte es auf der Abschluss-Pressekonferenz in der VELTINS-EisArena deutlich: „Wir sind stolz, so ein Riesenaufgebot zu stellen. Wir wollen in allen Disziplinen vorne dabei sein.“

Ähnlich offensiv spricht Pilot Nico Semmler (BRC Ilsenburg/Harz), der gerade im Viererbob im Europacup das Maß der Dinger stellte: „Die Konzentration liegt auf dem Viererbob. Dort treten wir nicht an, um Zweiter zu werden.“ Die Konkurrenz kommt dabei vor allem aus dem eigenen Lager. Pilot Max Illmann vom BSC Sachsen Oberbärenburg, der beim Weltcup in der Vorwoche noch Spurschlitten fuhr, findet ebenfalls klare Worte: „Wir wollen immer gewinnen und geben unser Bestes.“ Etwas zurückhaltender formuliert es Hans-Peter Hannighofer, der zwar bereits mit Edelmetall bei den Weltmeisterschaften der „Großen“ dekoriert ist, aber nach einem Sehnenriss im Knie erst wieder langsam zurück zu alter Stärke finden möchte. Er sagt: „Es ist der erste große Wettkampf nach der Verletzung.“ Auch eher bescheiden ist Adam Ammour. Der 21-jährige Pilot des BRC Thüringen erklärt: „Die JWM ist mein erstes großes Rennen. Ich bin überzeugt, dass ich ein gutes Ergebnis erzielen werde.“ Ammour schaut dabei auch auf die U23-Wertung, genau wie Laurenz Zern der fünfte deutsche Pilot an diesem Wochenende.

Bei den Frauen gehört die Hessin Maureen Zimmer zu den Topfavoriten. Die Pilotin, die für Sachsen Oberbärenburg startet, sagt: „Ich hoffe, dass ich auf das Podium komme.“ Zimmer ist Titelverteidigerin im Monobob und wurde 2022 Zweite in Igls im Zweierbob. Für die 26-Jährige ist es die letzte JWM. Die gerade 18 Jahre gewordene Charlotte Candrix vom TuS Hachenburg darf dagegen noch einige Jahre im Juniorenbereich starten. 2022 wurde sie in Österreich Dritte hinter Zimmer. „Daran möchte ich anknüpfen. Im Monobob ist es eine Premiere für mich“, sagt Candrix. Zschoke räumt auch den anderen beiden deutschen Pilotinnen Diana Filipszki und Lena Böhmer gute Chancen ein.

Den größten Namen im Feld der WM-Starterinnen besitzt ohne Frage die Olympiasiegerin im Skeleton, Hannah Neise. Die Pilotin des BSC Winterberg gibt sich locker vor dem Wettkampf am Freitag: „Ich freue mich sehr auf meine letzte JWM vor heimischem Publikum zu bestreiten. Ich will Spaß haben und mache mir keinen Druck.“ Dabei ist die Mission klar, dass Neise wie 2021 die JWM gewinnen soll, um dem BSD den vierten Startplatz für die Weltmeisterschaft in St. Moritz zu sichern. Etwas im Schatten von Neise starten Hanna Staub und Victoria Hansova. „Ich werde alles geben. Wir wissen, wie es hier läuft“, mein Staub. Die 18-jährige Hansova sagt: „Ich war letzte Woche noch krank und hoffe auf zwei konstante Läufe.“

Auch bei den Männer im Skeleton möchten die Deutschen ganz vorne mit dabei sein. Cedric Renner spricht sein Ziel deutlich aus: „Wir haben den Heimvorteil. Das Ziel ist das Podium.“ Das möchte ebenfalls Lukas Nydegger erreichen, den viele nach seinen im ICC gezeigten Vorstellungen als Topfavorit sehen. Etwas lockerer formulierte es Ludwig Manhardt: „Ich gehe ganz entspannt ins Rennen. Es ist meine letzte JWM. Ich fahre voll auf Angriff.“ Die Junioren-Bundestrainerin der Skeletoni Anja Selbach macht daher ebenfalls eine klare Ansage: „Wir haben eine Topmannschaft am Start. Die sind alle schnell. Wir Trainer sind ready, die Sportler sind ready. Wenn das Wetter mitspielt, werden wir erfolgreich sein.“