Neuer Leiter der Volksbank-Filialen Olsberg, Thülen und Niedersfeld – Richard Hüpping übernimmt die Verantwortung

Neuer Leiter der Volksbank-Filialen Olsberg, Thülen und Niedersfeld – Zum Jahresbeginn hat Richard Hüpping die Verantwortung für die drei Standorte übernommen.

Olsberg. Die Volksbank Brilon, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL, hat die Leitung der Filialen in Olsberg, Thülen und Niedersfeld in neue Hände gegeben. Zum Jahresbeginn hat Richard Hüpping die Verantwortung für die drei Standorte übernommen. „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und gehe die neue Aufgabe voller Elan an. Besonders zählt für mich dabei ein enger, direkter Draht zu unseren Kundinnen und Kunden und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen“, betont Hüpping.

Der 34-Jährige war seit Mitte 2020 als Vermögenskundenberater in den Filialen Olsberg und Niedersfeld tätig. In der Region ist er tief verwurzelt. Richard Hüpping ist in Brilon geboren und im Ortsteil Altenbüren aufgewachsen, wo er auch heute noch lebt. Dort ist er in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich aktiv – im Schützenvorstand, als Geschäftsführer des Sportvereins und als Fußball-Schiedsrichter.

„Mit Richard Hüpping haben wir einen jungen und sehr engagierten Heimat-Banker im besten Sinne des Wortes gewinnen können, der unsere Kunden in allen Finanzfragen kompetent unterstützen kann“, freut sich Thorsten Wolff, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL. Zuletzt war Ferdinand Klink für die Filialen zuständig, der jetzt als Regionalleiter der Volksbank Brilon zusammen mit Christian Beule für das gesamte regionale Kundengeschäft verantwortlich ist. Klink ergänzt: „Richard Hüpping engagiert sich in der Region und kennt die Region sowie die Menschen, die hier leben. Daher ist er für uns der richtige Mann am richtigen Ort. Er ist hier bestens vernetzt.“

Die drei Filialen decken den Bereich Niedersfeld im Stadtgebiet Winterberg, das gesamte Stadtgebiet Olsberg sowie das östliche Stadtgebiet von Brilon ab. Richard Hüpping übernimmt die Verantwortung für 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit seinem Team betreut er rund 15.000 Kundinnen und Kunden, davon sind mehr als 8.200 gleichzeitig auch Mitglied der Genossenschaftsbank.

Kürzlich durfte Hüpping schon eine besonders schöne Aufgabe übernehmen, indem er „Lebensretter“ übergab. Dank einer Spende der Volksbank Brilon konnten die Dorfgemeinschaften in den Winterberger Ortschaften Hildfeld, Grönebach und Niedersfeld öffentlich zugängliche Defibrillatoren anschaffen. Insgesamt stellte die Volksbank Brilon dafür 5.800 Euro zur Verfügung. Mit den Geräten ist eine schnelle und effektive Erstversorgung von Einwohnern bei lebensbedrohlichen Herzattacken gewährleistet. Platziert sind die Geräte in Hildfeld an der Kirche, in Grönebach am Pfarrheim und in Niedersfeld an der Volksbank-Filiale.

Bildunterzeile: Thorsten Wolff (links), stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL, und Ferdinand Klink (rechts), Regionalleiter der Volksbank Brilon, freuen sich, dass Richard Hüpping die Verantwortung für die Filialen Olsberg, Thülen und Niedersfeld übernommen hat.

Quelle: Thorsten Heggen, Pressesprecher, VerbundVolksbank OWL eG