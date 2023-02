Bis zu 60 Lifte – Aussicht auf stabiles Winterwetter – Zuversicht für bevorstehende zweite Hauptsaison

Winterwandern

Bei überwiegend trockenem Wetter bietet sich eine Wanderung am Samstag. Am Sonntag taucht Schneefall die Landschaft erneut in ein weißes Kleid, bei allerdings stürmischem Wetter.

Wetter

Die Niederschläge der aktuellen Woche sind bislang oberhalb von 700 Meter überwiegend als Schnee angekommen. Freitag und Samstag werden vorübergehend milder, aber zunehmend trockener. Der Sonntag wird wieder kälter und bringt etwas Schneefall. In der kommenden Woche zeichnen sich erneut Dauerfrost und trockenes, vielfach klares Wetter ab. Sollte das so eintreffen, könnten die Skigebiete ihre Schneereserven erneut durch Beschneiung etwas aufpolstern. Damit sollten sie für die zweite Hauptsaison im Februar gut gewappnet sein.

Freie Fahrt am Weltcup-Wochenende in Willingen

Wenn an der Willinger Mühlenkopfschanze die Adler fliegen und tausende Zuschauer ihnen zujubeln, haben Wintersportler im Skigebiet freie Fahrt. Skifahren in Willingen am Weltcup-Wochenende hat sich zu einer Art „Geheimtipp“ entwickelt. Selten haben Wintersportler so viel Platz auf den Pisten. Wer außerhalb der Start- und Endzeiten des Skispringens anreist, fährt staufrei bis zur Piste. Das Skigebiet öffnet um 8.30 Uhr, also deutlich früher als das Skispringen beginnt. Am Freitag sind keine Staus zu befürchten. Samstag reisen die Weltcup-Zuschauer im Zeitraum von etwa 10 bis 11 Uhr an, Abreise ist abends gegen 9 Uhr. Am Weltcup-Sonntag werden die Zuschauer im Zeitraum vom 9.30 bis 10.30 Uhr anreisen. Abreise ist am Abend nach Schließung des Skigebiets. Besucher sollten bei den Verkehrskontrollen in und vor Willingen darauf hinweisen, dass sie unterwegs ins Skigebiet oder zum Wandern auf den Ettelsberg sind. An den Liften selbst stehen rund 1700 Parkplätze kostenfrei exklusiv für Wintersportler zur Verfügung.

Nostalgie-Skirennen

Dicke graue Wollpullover, Lodenmäntel und Holzski sind wieder sehr gefragt in Neuastenberg. Das ist nicht die neue Ski-Mode, sondern sicheres Vorzeichen auf das beliebte Nostalgie-Skirennen. Erstmals nach vier Jahren fahren am 5. Februar wieder historisch gekleidete Skifahrer die Postwiese hinab – wie vor 100 Jahren. Nach langem, pandemiebedingten Ausfall freuen sich Veranstalter und Teilnehmer riesig auf das historische Spektakel – die 17. Ausgabe seit 1987. Der Eintritt für die Zuschauer ist frei. Über eine Spende für das Wintersport Museum freut sich der Verkehrsverein sehr. Parken: Großraumparkplatz an der Kirche