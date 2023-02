Bürgermeister Wolfgang Fischer: Senioren-Wohnpark in Olsberg: Projekt soll trotz Convivo-Teilinsolvenz fortgesetzt werden

Wolfgang Fischer: Das Projekt eines Senioren-Wohnparks in der oberen Sachsenecke in Olsberg soll fortgesetzt werden

Olsberg. Trotz der derzeitigen Teil-Insolvenz der Convivo-Gruppe: Das Projekt eines Senioren-Wohnparks in der oberen Sachsenecke in Olsberg soll fortgesetzt werden – möglicherweise mit geänderten Rahmenbedingungen. Darüber informierte Bürgermeister Wolfgang Fischer jetzt in der Sitzung des Olsberger Stadtrates.

Hintergrund: Vor einigen Tagen ist die Teil-Insolvenz der Convivo-Gruppe – eines bundesweit tätigen Betreibers von Pflegeeinrichtungen – bekannt geworden. Eine Tochtergesellschaft aus der Convivo Gruppe, die an rund 100 Standorten über 18.000 Menschen betreut, sollte dabei Mieterin und Betreiberin der geplanten Senioren-Wohnanlage in Olsberg werden. Wichtig: Das dafür vorgesehene Grundstück in der oberen Sachsenecke sei nicht durch die Convivo-Gruppe erworben worden, stellte Wolfgang Fischer klar. Im April 2021 hatte die Stadt Olsberg das Kerngrundstück des zwischenzeitlich abgebrochenen ehemaligen Olsberger Krankenhauses an die „HCRE-Convivo Olsberg GmbH“ verkauft. Mehrheitsgesellschafter ist hier aber die Gesellschaft HCRE aus Berlin und nicht die Convivo Holding.

Zwar werde die Teil-Insolvenz von Convivo aller Voraussicht nach auch Auswirkungen auf das Groß-Projekt in Olsberg haben, betonte Bürgermeister Fischer. Trotzdem arbeite der Mehrheitsgesellschafter HCRE daran, das Vorhaben auch weiter zeitnah umzusetzen – dann mit geänderten Rahmenbedingungen. Diese Absicht habe die HCRE-Geschäftsführung in einem Schreiben an die Stadt Olsberg klar geäußert, so Wolfgang Fischer. Darin heißt es unter anderem: „Unabhängig von der aktuellen Situation der Convivo plant die HCRE die Fortführung des Projektes Olsberg ohne wesentliche Verzögerung.“ Denn schon vorher habe HCRE beabsichtigt, die bauliche Umsetzung des Wohnparks nach Fertigstellung der Pla- nung und Erteilung der Baugenehmigung in den kommenden Monaten zu beginnen.

Ebenso verfolge die Stadt Olsberg das Ziel, die bereits begonnenen Straßenbauarbeiten in der oberen Sachsenecke im Jahr 2023 fortzusetzen und abzuschließen. So werde – je nach Entwicklung der Witterung – die Erneuerung der Straße „Am Schwesternheim“ in den kommenden Wochen beginnen. Und ebenso werde die Stadt Olsberg Möglichkeiten unter- suchen, selbst für den – nicht ausgeschlossenen – Fall eines verzögerten Baubeginns beim Wohnpark die Verbingsstraße zwischen den Straßen „Sachsenecke“ und „Am Schwesternheim“ zu bauen. Bürgermeister Fischer kündigt an, in der Angelegenheit einen engen Austausch mit dem Stadtrat zu führen.

____________________________

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Fotocredit: AdobeStock 271480957