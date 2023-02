Caritas Brilon: Heinz-Georg Eirund (Caritasverband Brilon) als Vorsitzender wiedergewählt.

Wertvoll in unsicheren Zeiten – Die Diözesan-Arbeitsgemeinschaft Behindertenhilfe und Psychiatrie im Erzbistum Paderborn benennt bei einer Mitgliederversammlung aktuelle Herausforderungen und wählt einen neuen Vorstand.

Brilon / Paderborn, 8.2.2023 . Zu den Brennpunktthemen in der Eingliederungshilfe gehören die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes für Menschen mit Behinderungen sowie der Fachkräftemangel. Beide Komplexe wurden jetzt auf der Mitgliederversammlung der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft der Behindertenhilfe und Psychiatrie im Erzbistum Paderborn (kurz: DiAG Behindertenhilfe und Psychiatrie) in der Caritas-Werkstatt Hinterm Gallberg in Brilon aufgegriffen. Darüber hinaus standen Vorstandswahlen an.

Die DiAG Behindertenhilfe und Psychiatrie vertritt im Erzbistum Paderborn die Interessen von 155 Einrichtungen und Trägern, die mehr als 9.000 Menschen mit Behinderungen beraten, betreuen, bilden und fördern. Auch mit Blick auf Angehörige und Kooperationspartner in den Behörden ist es ein großer Kreis von Menschen, der knapp drei Jahre lang besondere Herausforderungen erleben musste – Stichwort: Corona. „Trotz großer Vorsicht und Konsequenz hatten nicht alle Träger das Glück, unbeschadet durch diese Zeit zu kommen. Krankheit und auch Tod haben uns ereilt, daran muss nochmals erinnert werden. Zugleich hat diese Zeit auch neue Formen des Zusammenhalts bewirkt“, sagte Heinz-Georg Eirund, Vorsitzender der DiAG Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie Vorstand des Caritasverbandes Brilon. Eiund kritisierte und appellierte: „In der Eingliederungshilfe müssen wir erkennen, dass wir nicht vorrangig im Blickfeld der Gesellschaft und Politik stehen. Daran müssen wir arbeiten.“ Aber die Pandemie habe auch enormes Vertrauen bei den Menschen mit Behinderungen und Angehörigen aufgebaut. „Wir sind berechenbar, verlässlich und treu. Das ist in unsicheren Zeiten sehr wertvoll“, betonte Eirund.

Die Umsetzung des Bundesteilhabgesetzes (BTHG) war ebenfalls Thema bei der Mitgliederversammlung. Das BTHG soll Menschen mit Behinderungen mehr Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. Damit verbunden sind zahlreiche Neuerungen für Betroffene, beispielsweise die Feststellung des individuellen Hilfebedarfs über ein neues Bedarfsermittlungsinstrument.

Über den aktuellen Umsetzungsstand der praktischen Anwendungen des Gesetzes, die im Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX geregelt sind, berichteten Ines Lammert, Abteilungsleiterin der Kinder-, Jugend-, Familien- und Behindertenhilfe vom Diözesan-Caritasverband Paderborn, mit ihrem Expertinnen-Team. „Bei allem Qualitätsgewinn, die das BTHG den Menschen mit Behinderungen bringt, ist eine harsch kritisierte Sollbruchstelle die von Politik und Kostenträgern angestrebte Budgetneutrale, welche die Anbieter vor Probleme stellt“, sagte Eirund.

Auch das Leben und Arbeiten in den Einrichtungen der Behindertenhilfe wird von den Neuordnungen in den aktuellen unruhigen Zeiten beeinflusst: Klima-Wandel, Digitalisierung, Angriffskrieg auf die Ukraine. Der AG-Vorsitzende Heinz-Georg Eirund erinnerte dankend daran, dass einige Träger Menschen mit Behinderungen, die aus der Ukraine flüchten mussten, in ihren Einrichtungen aufgenommen haben. Im Angesicht aller Unsicherheiten steht auch die Grundsatzfrage nach der Verteilung geringer werdender Mittel an: „Was bleibt übrig für die Sozialsysteme und wie gestalten wir den internen Verteilungskampf in dem System?“

Der Fachkräftemangel betrifft auch die Behindertenhilfe. Zahlen, Daten, Fakten und Prognosen zu dem Negativtrend stellte Gastreferentin Ute Dohmann-Bannenberg vom Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) vor. Nach einer CPB-Umfrage unter 27 Trägern von Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit 1878 Fachkräften in NRW werden zehn Prozent altersbedingt bis zum 31.12.2027 ausscheiden. Bis zum Jahr 2033 müssen sogar 33 Prozent der Fachkraft-Stellen neu besetzt werden. Im Gegensatz zum bekannten Pflegemangel in der Seniorenhilfe und in Krankenhäusern sei die Personalbrisanz in der Behindertenhilfe sowohl von Politik wie auch Gesellschaft bis dato nur marginal wahrgenommen worden. Dieses soll durch eine bundesweite wie konzertierte Fachkräftekampagne für die Heilerziehungspflege geändert werden.

Bei der Mitgliederversammlung der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft der Behindertenhilfe im Erzbistum Paderborn wurden Heinz-Georg Eirund (Caritasverband Brilon) als Vorsitzender und als stellvertretende Vorsitzende Gabriele Leifels (Sozialdienst Katholischer Männer Lippstadt) wiedergewählt. Mit einem großen Dankeschön für ihr jahrzehntelanges Engagement wurde Elke Krause vom Caritasverband Dortmund verabschiedet. Sie war seit 2003 im Vorstand der DiAG Behindertenhilfe und Psychiatrie aktiv.

Foto: Wiederwahl und eine neue Expertin: Abteilungsleiterin Ines Lammert (Diözesan-Caritasverband Paderborn) gratulierte bei der Mitgliederversammlung der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft der Behindertenhilfe und Psychiatrie im Erzbistum Paderborn dem Vorsitzenden Heinz-Georg Eirund (Caritas Brilon) und der stellvertretenden Vorsitzenden Gabriele Leifels (SKM Lippstadt) zur Wiederwahl. Christina Habig stellte sich bei der Versammlung als neue Referatsleiterin der Behindertenhilfe vor (Foto v. l.).

Foto: ©Caritas Brilon / Sandra Wamers

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.