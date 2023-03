Winterberg: Fahren unter Alkoholeinfluss – Siedlinghausen: Einbruch in Einliegerwohnung

Polizei Winterberg-Siedlinghausen – Einbruch in Wohnung

Am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr wurde in die Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses in der Schlesischen Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in die Wohnung. Die Einbrecher verließen aus unbekannten Gründen den Tatort, ohne Beute gemacht zu haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Polizei Winterberg: Unfall unter Alkoholeinfluss

Winterberg: Am 07.03.2023 gegen 02:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger aus Winterberg mit seinem Auto die B480 von Winterberg Richtung Niedersfeld. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Mann auf der schneebedeckten Straße nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Auto gegen die Leitplanke und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizisten stellten am Unfallort fest, dass der unverletzte Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

