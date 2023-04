MöhnetalRadweg: Tour von der historischen Hansestadt Brilon bis zur Flussmündung in die Ruhr in Arnsberg-Neheim

Stempelpass-Aktion auf dem MöhnetalRadweg startet: Kooperation von Sauerland-Tourismus und Warsteiner Brauerei geht in die 2.Runde

Er bietet unbeschwerten Radgenuss auf 65 Kilometern ohne Steigungen und mit etlichen Highlights am Wegesrand – der MöhnetalRadweg zählt zu den beliebtesten Tourenradwegen im Sauerland und ist ein Aushängeschild der kürzlich zertifizierten Rad- ReiseRegion HellwegBörde. Kein Wunder, dass sich jährlich bis zu 100.000 Radfahrer für eine Tour von der historischen Hansestadt Brilon bis zur Flussmündung in die Ruhr in Arnsberg-Neheim entscheiden. Und die können in diesem Jahr ihren Ausflug erneut mit einem Gewinnspiel verbinden. Denn in Kooperation mit der Warsteiner Brauerei heißt es ab sofort wieder „fleißig Stempel sammeln“ und gewinnen.

„Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die gemeinsame Stempelpass- Aktion auf dem MöhnetalRadweg nun in die zweite Runde“, sagt Kevin Osterfeld, Themenmanager für den Bereich Radfahren beim Sauerland-Tourismus. „Wir wollen so die Tourenradfahrer dazu bewegen, auch die gastronomischen Angebote entlang der Route zu entdecken.“ Das Prinzip ist dabei denkbar einfach. Auf ihrer Tour entlang des beliebten Flussradweges sammeln die Radfahrer bei ihrer Einkehr in den teilnehmenden Gastronomie-Betrieben der Warsteiner Brauerei Stempel und füllen so ihren Pass.

„Bei einer gemeinsamen Radtour mit Freunden und Familie auf dem MöhntalRadweg gehört eine Pause in einer Gastronomie, die in unmittelbarer Nähe zur Strecke liegt, einfach dazu“, erklärt Sarah Schauerte von der Warsteiner Brauerei. „Zusammen durchatmen und Kraft tanken für die nächste Etappe und was passt da besser, als gemeinsam mit einem Warsteiner Bier – alkoholfrei oder alkoholhaltig – anzustoßen.“

Jeder vollständig ausgefüllte Stempelpass, der bis zum 31. Oktober 2023 eingeht, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Als Hauptpreis winkt ein VIP-Wochenende auf der Warsteiner Montgolfiade 2024 für zwei Personen inklusive Übernachtung. Die Zusendung ist postalisch unter dem Betreff „MöhnetalRadweg“ an die Warsteiner Brauerei, Domring 4-10, 59581 Warstein oder als Scan/Foto per E-Mail an [email protected] möglich. So wird die Radtour gleich zu einem doppelten Genuss.

Erhältlich ist der Stempelpass an den Tourist-Informationen entlang der Strecke sowie den teilnehmenden Gastronomiebetrieben. Sämtliche Adressen sind via QR-Code auf dem MöhnetalRadweg-Flyer abrufbar oder direkt auf der Internetseitehttp://www.warsteiner.de/moehnetalradweg aufgelistet.

Bildinformation: Tourenradfahrer unterwegs auf dem MöhnetalRadweg

Foto: Sauerland-Tourismus e.V. / sabrinity.com