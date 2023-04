Olsberg-Bigge St. Martinusschule: „Stopp-hör-auf“-Regel und vieles mehr geübt

Projektwoche „Gewaltfrei Lernen“ an der St. Martinusschule Bigge – „Stopp-hör-auf“-Regel und vieles mehr geübt

Bigge. „Gewaltfrei Lernen“ stand eine Woche lang auf dem Stundenplan aller Klassen an der Martinusschule Bigge. Ende März fand eine Projektwoche statt. In dem Trainingsprogramm lernten die Kinder mit der Trainerin Kirsten English vom Programm Gewaltfrei Lernen, wie man sich in brenzligen Situationen am besten verhält.

In der Grundschule mit ca. 200 Schülerinnen und Schülern gibt es im Alltag immer wieder Auseinandersetzungen und Konflikte. Darum entschied sich das Kollegium, das von der Diplom-Sportlehrerin Sibylle Wanders entwickelte pädagogische Konzept Gewaltfrei Lernen an der Schule umzusetzen. Die Unfallkasse NRW, die Stiftung „Wir in Olsberg“ und der Förderverein der Grundschule unterstützten finanziell.

Ziel des Projektes war und ist es, dass die Kinder in die Lage versetzt werden, viele Konflikte selbstständig zu lösen. „Dabei wurden die Kinder selbst gestärkt“, freut sich Schulleiterin Ellen Frigger. Alle Mitarbeiterinnen der Schule hatten vorab an einer Fortbildung zum Programm „Gewaltfrei lernen“ teilgenommen, um nach den gleichen Richtlinien zu reagieren. So wollen sie den Kindern zeigen, dass für alle die gleichen Regeln gelten. In der Projektwoche lernten die Schülerinnen und Schüler im intensiven Training unter anderem die Stopp-hör-auf-Regel. Sie benennen in drei Schritten das Verhalten, was sie stört und sagen ihrem Gegenüber, was sie möchten. Des Weiteren übten sie mit dem Drachen Draco, sich nicht provozieren zu lassen, sondern mal eine Beleidigung zu überhören, damit ein Streit nicht eskaliert.

Um die Eltern mit einzubeziehen, fand im Rahmen der Projektwoche ein Eltern-Kind-Nachmittag an der Schule statt. Insgesamt wurde das Projekt von den Schülerinnen und Schülern und den Eltern gut angenommen und die erlernten Regeln werden in den Klassen jetzt fleißig weiter trainiert.

Quelle: Sonja Funke, Olsberg

