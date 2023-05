Stempelpass-Aktion auf der Radroute Wasser, Wege, Winkel – Entdecker-Route lockt mit 130 km Biken

EntdeckerRoute lockt mit 130 km Tourenradgenuss von Möhnesee bis nach Delbrück

Sie bietet atemberaubendes Naturerlebnis, besticht durch eine abwechslungsreiche Landschaft und führt vorbei an historischen Kulturdenkmälern – die EntdeckerRoute Wasser.Wege.Winkel. ist ein echtes Tourenrad-Highlight. Auf 130 Kilometern entdecken Radfahrer bei ihrer Tour gleich sieben Kommunen in den Kreisen Soest, Paderborn und Warendorf. Und erneut kann man den Ausflug auf zwei Rädern in der Region Lippe- Möhnesee mit einer Stempelpass-Aktion verbinden und so mit etwas Glück lukrative Preise gewinnen.

Unterwegs warten 57 Stationen wie verwilderte Ruinen, geschichtsträchtige Altstädte oder ein- zigartige Naturschutzgebiete nur darauf, entdeckt zu werden. Durch die Wegeführung vom Möhnesee als Startpunkt im Süden bis hinauf zum Zielort Delbrück im Norden ist die Route gleichzeitig eine direkte Verbindung der überregional bekannten Radrouten Emsradweg und RuhrtalRadweg. Kleiner Tipp: Mit der kostenlosen Wasser.Wege.Winkel. App und den darin enthaltenen Videos, 360° Bildern und Animationen wird der Ausflug noch interessanter.

Und damit die Tour gleich doppelt lohnt, bietet eine Stempelpass-Aktion bis zum 30. Septem- ber die Chance auf lukrative Preise wie zwei Tageskarten für die BördeTherme in Bad Sas- sendorf, einen Gutschein für eine Alpaka-Wanderung am Steinhorster Becken in Delbrück oder eine Barockgartenführung am Schloss Hovestadt in Lippetal. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Lediglich den Stempelass an den insgesamt sieben Stationen auf der Tour mit orts- spezifischen Stempeln füllen und schon nimmt man am Gewinnspiel teil.

Erhältlich ist der Stempelpass an den Tourist-Infos der Kommunen sowie an den folgenden Stempelstellen:

_______________________________

Möhnesee: Tourist-Info, Hauptstraße 19, 59519 Möhnesee

Soest: Tourist-Info, Teichsmühlengasse 3, 59494 Soest (nur während der Öffnungszeiten) Bad Sassendorf: Westfälische Salzwelten, An der Rosenau 2, 59505 Bad Sassendorf Lippetal: Bürgerbüro im Rathaus, Bahnhofstraße 7, 59510 Lippetal

Wadersloh: Museum Abtei Liesborn, Abteiring 8, 59329 Wadersloh

Lippstadt: Stadtinformation am Rathaus, Lange Straße 14, 59556 Lippstadt

Delbrück: Café am Kirchplatz, Kirchplatz 15, 33129 Delbrück

Jeweils immer die Öffnungszeiten der Institutionen beachten!

_______________________________

Außerhalb der Öffnungszeiten haben die Radfahrer über extra eingerichtete Stempelboxen in den Eingangsbereichen selbst die Möglichkeit, ihre Pässe mit den ortsspezifischen Stempeln zu versehen. Unterstützt wird das Projekt von der LEADER Region Lippe-Möhnesee.

Sobald der Stempelpass komplett mit allen sieben Stempeln ausgefüllt ist, muss er nur noch eingereicht werden. Das geht entweder per Post an Sauerland-Tourismus e.V., Johannes- Hummel-Weg 1, 57392 Schmallenberg mit dem Betreff: Wasser.Wege.Winkel. oder direkt bei einer der Stempelstellen an der Radroute. Und mit etwas Glück zählt man dann vielleicht zu den Gewinnern. Einsendeschluss für die Verlosung ist Samstag, der 30. September 2023. Alle Infos zur EntdeckerRoute Wasser.Wege.Winkel. sowie zur Stempelpass-Aktion bekommen Interessierte auf der Internetseite www.wasser-wege-winkel.de.