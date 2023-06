Radweg zwischen Brilon und Alme offiziell für den Verkehr frei gegeben

Radweg zwischen Brilon und Alme offiziell frei gegeben

Die Stadt Brilon hat einen neuen Radweg zwischen Brilon und Alme offiziell für den Verkehr frei gegeben. Bürgermeister Dr. Bartsch, Vertreter des Rates, der Ortsteile Alme und Wülfte sowie von Stadt und Stadtwerken konnten den neuen Radweg dem Verkehr übergeben.

Der Radweg beginnt an der Straße Hinterm Gallberg und führt am Modellflugplatz und am Hallerstein vorbei direkt zur Ludgerusstraße in Oberalme.

Mit diesem neuen Radweg wird auch das Radnetz Südwestfalen erweitert. Er stellt die Direktverbindung von Brilon nach Alme her und auch der Ortsteil Wülfte wird einfacher erreicht. Baubeginn auf dem ursprünglich nur unzureichend ausgebauten Wirtschaftsweg war im November 2022. Aufgrund der Winterzeit und dem damit einhergehendem Baustillstand konnte der Radweg im Mai 2023 fertig gestellt werden. Das ausgebaute Teilstück hat eine Länge von rund 1.000 m. Die weitere Verbindung war bereits gut ausgebaut. Die Ausbaubreite beträgt 3,50 m, mit dieser Breite kann der landwirtschaftliche Verkehr den Weg auch weiterhin nutzen.

Der Radweg verbindet Brilon direkt mit Alme. Der bisherige Umweg über Wülfte (Bri 23) oder alternativ den Nehdener Weg entfällt. Dabei stellt der Radweg die topografisch einfachere Variante dar, einige Höhenmeter können eingespart werden. Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit bietet sich der neue Weg an. Sowohl auf dem Nehdener Weg als auch zwischen Wülfte und Alme ist bei deutlich höherem Verkehrsaufkommen das Geschwindigkeitsniveau des Kraftfahrzeugverkehrs höher.

Die neue Verbindung wird durch das Land NRW bezuschusst. Der Neubau kostete inclusive der Planungsleistungen rund 350.000 €, es werden rund 145.000 € Förderung erwartet. Die Mehrkosten für den breiteren Ausbau zur Nutzung als Wirtschaftsweg trägt die Stadt Brilon.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch wies im Rahmen der Eröffnung der neuen Verbindung auf eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation zwischen Brilon und Alme hin. Mit dem neuen Radweg wird das Ziel der Stärkung des Radverkehrs und damit auch eine Verlagerung des Verkehrs vom Kraftfahrzeug auf das Fahrrad weiter deutlich verbessert.

Mit dem Radweg wird der Ausbau des Briloner Radnetzes weiter vorangetrieben. Nach der Freigabe der Radwege nach Rösenbeck 2020 und dem Ausbau eines Wegestückes bei den Aamühlen Richtung Altenbüren 2021, wurde im letzten Jahr ebenfalls die Radwegeverbindung vom Thülener Kreuz nach Thülen fertig gestellt. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Brilon hat der Hochsauerlandkreis an der Kreisstraße K 60 eine sichere Verbindung nach Thülen geschaffen. An der B7 wurde dazu auch eine neue Querungshilfe errichtet, um die B7 sicher zu überqueren und den Radweg an der B7 zu erreichen. Die Stadt hatte hier den Grunderwerb durchgeführt und der Radweg wird nach der Fertigstellung durch die Stadt unterhalten.

Und auch in Zukunft wird das Radwegeprogramm fortgesetzt. Der Bau eines Bürgerradweges vom Thülener Flugplatz in Richtung Haus Romberg soll als nächste Maßnahme umgesetzt werden. Weitere Radverbindungen am Nehdener Weg, in Altenbüren sowie im weiteren Stadtgebiet werden gegenwärtig geplant.

_____________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bildunterschrift: Bürgermeister Dr. Bartsch mit Vertretern des Rates, der Ortsteile Alme und Wülfte sowie von Stadt und Stadtwerken

Fotocredit:©Stadt Brilon