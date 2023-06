Grußworte des Majors zum Schützenfest 2023. Liebe Schützenbrüder, liebe Briloner Bürgerinnen und Bürger, verehrte Gäste …

Liebe Schützenbrüder mit Euren Familien,

liebe Briloner Bürgerinnen und Bürger, verehrte Gäste,

nun ist es wieder so weit und das Hochfest in Brilon steht vor der Tür, Schützenfest 2023, in diesem Jahr ohne Schnade.

Sicherlich war die sehnsüchtige Erwartung im vergangenen Jahr noch größer, da wir alle, coronabedingt eine Zwangspause von unseren Festivitäten einlegen mussten. Dennoch fiebern auch jetzt vor allem die Schützenbrüder dem Hochfest des Jahres wieder erwartungsvoll entgegen und stellen sich die Frage, wem es wohl am Schützenfestmontag gelingen wird, beim Vogelschießen den finalen Schuss abzugeben.

Die Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich brachte, haben wir weitestgehend schon fast vergessen. Man kann beobachten, dass die Menschen wieder wie vor dieser Zeit feiern. Wenn da nicht immer noch dieser grausame Krieg in der Ukraine wäre. Dieser Krieg, der mit seinem schrecklichen Leid weiter anhält und sein Ende leider noch nicht in Sicht ist. Unsere Gedanken sind daher auch bei den Menschen, die unter diesem Krieg zu leiden haben und wir wollen hoffen, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende hat!

Gleichzeitig wollen wir dankbar sein, dass wir drei Tage friedlich und fröhlich in Gemeinschaft zusammen feiern können. Auf einem Schützenfest gibt es keine Standesunterschiede, hier feiern alle zusammen, ob jung oder alt, ob arm oder reich. Die Alltagssorgen sind während der drei Tage vergessen. Und so manch ein Streit wurde schon vor der Theke bei einem Glas Bier begraben.

Wenn dann am Samstag um 13.30 Uhr alle Briloner Kirchenglocken läuten und anschließend die Hochsauerländer aus Hoppecke „Großer Gott wir loben Dich“ spielen, die Birkenbüsche vor dem Rathaus stehen, die Wimpelketten über unseren Straßen hängen und überall die blau-weißen Fahnen wehen, dann beginnt das Fest des Jahres, dann ist Schützenfest in Brilon! Ein Hochfest bei dem nicht nur die Schützen, sondern alle Briloner und Gäste fröhlich miteinander feiern.

Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unserem amtierenden Königspaar, Niclas Wrede und Hanna Rüther für ihre tolle Regentschaft bedanken. Ihr habt unsere Bruderschaft in dieser Zeit würdevoll repräsentiert!

Bereits vor wenigen Wochen feierten wir unser Jungschützenfest, wo mit Till Becker und Pia Kraft ein großartiges Jungschützenkönigspaar ermittelt wurde. Außerdem haben wir wieder nach fast 30 Jahren zuvor ein Kinderschützenfest gefeiert und mit Ava und Falk Padberg ein stolzes Kinderschützenkönigspaar bekommen. Da diese Veranstaltung ein voller Erfolg war, werden wir das Kinderschützenfest wieder fest in unser Jahresprogramm aufnehmen und künftig vor dem Jungschützenfest unser Kinderschützenfest feiern.

Außerdem möchte ich schon jetzt auf eine Veranstaltung in diesem Jahr hinweisen. Am 04.11.2023 feiern wir wieder unser jährliches Patronatsfest mit einer Hubertusmesse in der Propsteikirche um 17.00 Uhr. Anschließend findet in diesem Jahr eine Hubertusfeier in unserem Hubertussaal statt, da dieser 25 Jahre alt wird. Ich darf Sie alle schon jetzt ganz herzlich zu dieser Veranstaltung einladen.

Doch zunächst feiern wir unser diesjähriges Schützenfest. Ich appelliere in diesem Zusammenhang an alle Schützenbrüder, dass es eine Ehrenpflicht ist, am Schützenhochamt mit anschließender Prozession und an der heiligen Messe für die verstorbenen Schützenbrüder am Schützenfestmontag teilzunehmen! Denn genauso wie das Feiern zum Schützenfest gehört, verhält es sich auch mit unserem Bekenntnis zu unserem christlichen Glauben.

Im vergangenen Jahr war die Teilnahme am Schützenhochamt und der anschließenden Prozession leider sehr schwach. Dies war sicherlich noch dem Corona-Virus geschuldet, daher hege ich die Hoffnung, dass es in diesem Jahr anders sein wird und auch am Schützenfestsonntag die Propsteikirche gut gefüllt sein wird sowie viele Schützenbrüder an der Schützen-Prozession teilnehmen werden. Dabei möchte ich insbesondere auch die jungen Schützenbrüder bitten, diesen festen Bestandteil, der auch einer der Höhepunkte unseres Schützenfests ist und eine lange Tradition hat, nicht zu vernachlässigen. Gebt Euch bitte einen Ruck und tretet am Sonntagmorgen um 08.45 Uhr auf dem Marktplatz an!

Auch in diesem Jahr hat der Vorstand unserer Bruderschaft zusammen mit dem Königspaar Niclas Wrede und Hanna Rüther, dem Jungschützenkönigspaar Till Becker und Pia Kraft sowie den Jubilaren dieses Fest wieder gut vorbereitet.

Ich darf an dieser Stelle aber auch allen anderen Helfern und Helferinnen, die mit an der Vorbereitung des Festes beteiligt waren, seien es Einzelpersonen oder Stammtische, ganz herzlich für ihren Einsatz danken!

Allen Schützenbrüdern, Gästen und Besuchern wünsche ich nun im Namen des gesamten Vorstandes und der Majestäten frohe und stimmungsvolle Schützenfesttage!

Christian Herrmann

1. Vorsitzender und Major