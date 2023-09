Mathe-Mysterium und 3D-Druck

Herbstferien-Angebote des zdi Netzwerks Bildungsregion Hochsauerlandkreis für Schülerinnen und Schüler an Klasse 7

Meschede: In den Herbstferien bietet das zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis wieder MINT-Kurse für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 an. Aktuell gibt es noch Plätze in den Kursen „Das Mathe-Mysterium – Finde einen Ausweg“ und „3D-Druck“.

Im Mathe-Mysterium müssen Teilnehmende aus einem geheimnisvollen

Labor entkommen. Es gilt, Hinweise zu finden, Codes zu knacken und Experimente durchzuführen, bevor die Zeit abläuft. Wer Spaß an

Mathe, Rätseln und Tüfteln hat und in einer der Jahrgangsstufen 7 bis 10 ist, kann sich für diesen Kurs anmelden. Das Mathe-Mysterium läuft vom 4. bis 6. Oktober jeweils von 10 bis 15 Uhr in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede.

Der 3D-Druck ist eine faszinierende Technologie, die es ermöglicht, eigene

Ideen zu gestalten und in die Realität umzusetzen. In diesem Kurs lernen Teilnehmende, wie sie mit dem professionellen 3D-CAD Programm Onshape verschiedene Objekte modellieren können. Sie bekommen eine Einführung

in die Grundlagen der 3D-Modellierung und können dann ein nützliches oder dekoratives Objekt nach eigenen Vorstellungen entwerfen, ausdrucken und mit nach Hause nehmen. Der Kurs 3D-Druck findet vom 9. bis 11. Oktober jeweils von 9 bis 15 Uhr in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede statt.

Die Teilnahme an allen Kursen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist noch bis zum 22. September möglich. Mehr Informationen und Anmeldung und www.zdi-hsk.de.

_________________

Quelle: FH Südwestfalen

Bild: Im Kurs 3D-Druck können teilnehmende mit dem CAD-Programm Onshape Objekte nach eigenen Vorstellungen entwerfen und anschließend ausdrucken

Fotocredits: FH Südwestfalen