Der Geheime Museumskinderbund mit ihren Anführern …. Ferienprogramme im Sauerland-Museum- Abwechslungsreiche Erlebnisse für Kids

Ferienprogramme im Sauerland-Museum- Abwechslungsreiche Erlebnisse für Kids

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. In der zweiten Herbstferienwoche bietet das Sauerland-Museum in Arnsberg ein spannendes Erlebnisprogramm für Kinder zwischen 7 und 10 Jahren an.

Museums-Rallye: Was für Schlitzohren!

Der Geheime Museumskinderbund, kurz GMKB, mit ihren Anführern Anna und Will nimmt die Ferienkinder mit zur aufregenden Rallye durchs Museum. Anna und Will, das sind Anna Seibertz und Willhelm von Plettenberg. Die beiden sitzen das ganze Jahr mit ihren gestärkten Kragen und gerüschten Kleidern gelangweilt auf den Gemälden im Museum. Hinter jedem Besucher ziehen sie Grimassen und strecken ihre Zungen aus weit aufgerissenen Mündern. Aber wann immer sie Gelegenheit haben, verlassen sie ihre Plätze, um mit den Besuchern einen Schabernack zu treiben.

Für die Herbstferien planen Anna und Will, Chrissi, Henni, Ludwig und all die anderen Kinder vom GMKB eine tolle Aktion. Auf dem gesamten Museumsgelände verstecken sie alte Sprichwörter und Redensarten. Sie locken die Kinder in verwinkelte Ecken, tiefe Keller und geheimnisvolle Gänge. Dort erfahren sie, was ein „Schlitzohr“ ist und was man alles so „im Schilde führen“ kann.

Termin: Mittwoch, 11. Oktober, 10-13 Uhr

Zielgruppe: Kinder im Alter von 7-10 Jahren

Preis: 10 € inkl. Eintritt und Bastelmaterial

Herrlich ist das Ritterleben!

Wie lebt es sich eigentlich in einer Ritterburg und was gehört zur Grundausstattung einer Burg? Gemeinsam gehen die Kinder im Museum den Fragen rund ums Mittelalter auf den Grund und lernen dabei die einzelnen Bestandteile einer mittelalterlichen Ritterburg kennen. Im Anschluss werden sie selber kreativ und entwerfen eine eigene Burg.

Termin: Donnerstag, 12. Oktober, 10-13 Uhr

Zielgruppe: Kinder im Alter von 8-10 Jahren

Preis: 10 € inkl. Eintritt und Bastelmaterial

Für die Pausen sollte ein wenig Verpflegung und ein Getränk mitgebracht werden.

Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an [email protected] oder auf der Homepage www.sauerland-museum.de

Quelle: Karin Fischer, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Ferienprogramm „Ritter“ für Kinder im Sauerland-Museum Arnsberg

Fotocredit:©Kaleidoskop Design