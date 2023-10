Familienmusical im Sauerland-Museum : „Der kleine Alexander – Die Bäume“

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. Auf die Spuren des berühmten Naturforschers Alexander von Humboldt begibt sich das Familienmuscial „Der kleine Alexander“, das von einer Nachfahrin von Humboldt zusammen mit einem Nachfahren der ebenfalls berühmten Gebrüder Grimm konzipiert wurde. Das Musical ist am Samstag, den 21. Oktober 2023 um 16 Uhr zu Gast im Sauerland-Museum in Arnsberg.

Alexander von Humboldt war einer der ersten Naturschützer dieser Welt. Ein Universal-Genie, der die Natur und deren Zusammenhänge wie kein Zweiter erkannt hatte. Dieses Wissen und die Ergebnisse sowie die Auswirkungen der Veränderungen in der Natur durch den Menschen sind aktueller denn je.

Das Musical „1,2,3 … Alexander komm herbei!“ Mit diesem Ruf können Kinder ihren Freund, den kleinen Alexander von Humboldt, aus dem Zeitstrahl in ihre Zeit holen. Was der Zeitstrahl ist? Das erfahren die Besucher von Alexander selbst, in einem Lied – denn darum geht es ja in Musicals, um Geschichten und Bilder mit Musik zu paaren und sie so noch verständlicher und erlebbarer zu machen. In der Gestalt eines Kindes nimmt der kleine Alexander von Humboldt die Kinder und kleinen Entdecker an die Hand und erklärt ihnen auf spielerische Weise die Natur, die Bäume sowie Nachhaltigkeit, immer unter dem Grundsatz „Alles ist mit allem verbunden“.

Das Musical „Der kleine Alexander“ begibt sich auf eine musikalische und erzählerische Reise, quer durch die Zeit und an Orte, die helfen, unser HEUTE zu verstehen und unser MORGEN zu gestalten. Dargestellt von Kindern und Erwachsenen beginnt die Reise im Hier und Jetzt, in einem Klassenzimmer, mitten im ach so langweiligen Naturkundeunterricht und mit der Frage: „Wofür brauche ich Bäume?“

Keine so einfache Frage und vor allen Dingen eine Frage, die mit viel mehr Aspekten verbunden ist, als im ersten Moment bewusst wird. Wer könnte alle Zusammenhänge besser erklären als der kleine Alexander von Humboldt selbst?

Die Autoren Dorothée von Humboldt verfügt wie ihre berühmten Vorfahren über eine ganzheitliche und offene Weltanschauung und unterstützt viele soziale Projekte. Gemeinsam mit Michael Grimm und zwei weiteren Autoren hat sie zunächst ein Buchprojekt zum „kleinen Alexander“ herausgebracht, das Musical zum Buch feierte im vergangenen Herbst Premiere.

Michael Grimm ist ein Nachfahre der Brüder Grimm, genauer gesagt des Ur-Ur-Onkels der beiden; ehemaliges Bandmitglied der Kultband Extrabreit und erfolgreicher Musikproduzent im Kinderentertainmentbereich (Petterson & Findus, Urmel, Lauras Stern, Familie Sonntag).

Tickets: Die Tickets sind im Vorverkauf an der Museumsrezeption erhältlich, Restkarten werden auch an der Tageskasse angeboten. Kinder bezahlen 8 €, Erwachsene 10 € oder als Familienkarte 20 €.

Weitere Informationen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an [email protected] oder auf der Homepage www.sauerland-museum.de

