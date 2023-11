Tipp: Angebote für Kinder und Familien im Sauerland-Museum im November

Angebote für Kinder und Familien im Sauerland-Museum „Nachts im Museum“ und Familienführungen

Hochsauerlandkreis. Das Sauerland-Museum in Arnsberg bietet in der dunklen Jahreszeit wieder samstags die beliebten Taschenlampenführungen für mutige Kinder an. Wer wollte nicht schon einmal abends im Museum sein, wenn alle Lichter erloschen sind und jeder Schatten unheimlich und groß wirkt? Zum Glück bekommen die kleinen Besucher eine Taschenlampe, mit der jede Ecke ausgeleuchtet werden kann.

Zunächst startet die Führung aber auf dem Außengelände des Museums, wo die alte Stadtmauer von Arnsberg erkundet wird. Anschließend geht es in das Untergeschoss im Landsberger Hof, in dem die Kinder in der Höhle einem 80.000 Jahre alten Höhlenbären begegnen. Zum Schluss steigen die kleinen Nachtwächter über eine knarzende Treppe hinauf in einen alten, dunklen Wachturm, um die Schlossbewohner vor etwaigen Angreifern zu warnen.

Die Führung für unerschrockene Kinder und eine erwachsene Begleitperson dauert ca. 60 Minuten.

Die nächsten Termine sind: Samstag, 4. November um 18 Uhr, Samstag, 18. November um 18 Uhr und Samstag, 25. November um 18 Uhr.

Die Eintritt inklusive Führung kostet 6 € für Kinder und 9 € für eine erwachsene Begleitperson. Die Taschenlampen werden vom Museum gestellt.

Familienführung: Wer das Museum lieber tagsüber besuchen möchte, ist bei der Familienführung am Sonntag, 5. November um 16 Uhr gut aufgehoben. Gemeinsam erleben Kinder und Erwachsene die regionale Geschichte vor Ort. Sie begehen die steinzeitliche Höhle, erfahren im Mittelalter am eigenen Leibe, wie schwer ein Kettenhemd ist und hören in der Klosterlandschaft die Geschichte des kleinen Novizen Markus, der aus seinem kargen Alltag im Kloster erzählt. Zum Abschluss basteln die Familien einen kleinen Ritter.

Die Familienführung kostet für Erwachsene 8 €, für Kinder 4 € oder als Familienkarte (zwei Erwachsene plus Kinder) 18 €, jeweils inklusive Eintritt.

Für die Anmeldungen zu den Führungen ist das Sauerland-Museum derzeit nur telefonisch zu den Öffnungszeiten unter 02931/94 4444 zu erreichen. Informationen zu den Angeboten unter www.sauerland-museum.de

