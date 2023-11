Wunschbaum-Aktion erfüllt Kinderwünsche im Altkreis Brilon. Caritasverband Brilon, Stadtbibliothek Brilon + Olsberg, Jugendhilfe Olsberg und der Handwerkstadt Hoppe

Wünsche-Erfüllen für Kinder aus benachteiligten Familien

Brilon. Zum fünften Mal in Folge findet im Altkreis Brilon die „Wunschbaum-Aktion“ statt, die vom Briloner Werkzeugunternehmen Hoppe ins Leben gerufen wurde und in Kooperation mit dem Caritasverband Brilon, der Jugendhilfe Olsberg, der Stadtbibliothek Brilon und der Stadtbücherei sowie dem Familienbüro der Stadt Olsberg organisiert wird. Allein im vergangenen Jahren wurde über 300 Kindern eine sehr große Freude zu Weihnachten bereitet und alle Beteiligten hoffen, dass sich auch in diesem Jahr viele Bürger des Altkreises Brilon an der Aktion beteiligen.

So funktioniert die Weihnachtsaktion: Wunschzettelbäume bei der Handwerkstadt Hoppe in Brilon und FIMA in Marsberg, in der Stadtbibliothek Brilon und der Stadtbücherei Olsberg

Ab Freitag, den 17.11.2023 werden die Wünsche in der Firma Hoppe in Brilon und FIMA in Marsberg beziehungsweise in der Stadtbibliothek Brilon und in der Stadtbücherei Olsberg zur Verfügung gestellt. Dort steht jeweils ein geschmückter Weihnachtsbaum mit kleinen Wunschzetteln (bis max. 25 €). „Wir verstehen uns als lokaler Partner von Industrie und Handwerk in der Region und würden uns deshalb sehr freuen, wenn beim Geschenkekauf der Einzelhandel vor Ort bevorzugt würde“, sagt Denis Hoppe, Ideengeber der Wunschbaum-Aktion und Geschäftsführer von Handwerkstadt Hoppe. Geschrieben haben die Wünsche Kinder aus der Region, deren Familien sich zum Weihnachtsfest keine Geschenke leisten können.

Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen, sich einen Wunschzettel von den Bäumen auszusuchen und den Wunsch des Kindes zu erfüllen. Das Weihnachtsgeschenk muss anschließend bis zum 8. Dezember zurück zu Handwerkstadt Hoppe und FIMA in Marsberg beziehungsweise in die Stadtbibliothek / Stadtbücherei gebracht werden. Von dort startet dann die Verteilung durch die Teams der Caritas Brilon und der ambulanten Hilfen der Jugendhilfe Olsberg, damit die Überraschungspäckchen pünktlich zu Weihnachten bei den Kindern ankommen. Die Mitarbeiter*innen der beratenden Dienste der Caritas Brilon und das Team der ambulanten Hilfen der Jugendhilfe Olsberg arbeiten eng mit Kindern und Eltern zusammen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen diese Aktion unterstützen, damit alle Kinderwünsche in Erfüllung gehen und die Familien so unterstützt werden können“, laden die Expert*innen ein.

Weitere Infos zur Aktion: Denis Hoppe (Telefon: 02961 97 77-0, E-Mail: [email protected]), Stadtbibliothek Brilon (Telefon 02961 79 44 60, E-Mail: [email protected]), Stadtbücherei Olsberg (Telefon 02962 97 93 83, E-Mail: [email protected])

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild-im Bericht: Wunschbaum 1: (v. L.) Petra Böhler-Winterberg (Stadtbücherei Olsberg), Franziska Blum (Jugendhilfe Olsberg), Angela Esche-Kappe (Stadtbibliothek Brilon), Melanie Struwe-Philipp (Familienbüro Olsberg), Nicolas Hilkenbach und Chiara Milano (Caritasverband Brilon) sowie Fabian Hoppe und Matthias Bücker (Hoppe Handwerkstadt).

Bild-Titel: Wunschbaum 2 (v. R.) Petra Böhler-Winterberg (Stadtbücherei Olsberg), Fabian Hoppe und Matthias Bücker (Hoppe Handwerkstadt), Chiara Milano und Nicolas Hilkenbach (Caritasverband Brilon), Angela Esche-Kappe (Stadtbibliothek Brilon), Melanie Struwe-Philipp und Franziska Blum (Jugendhilfe Olsberg).