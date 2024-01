Skigebiete freuen sich über Neuschnee: „Selten so gute Bedingungen wie jetzt!“

Winterberg + Willingen: Wintersport im großen Stil: Langlauf, Skifahren, Snowboarden, Rodeln ist fast allen Gebieten

Winterliche Kälte und ergiebige Schneefälle verwandeln die Wintersport-Arena Sauerland in ein Winterwunderland. Um die 80 Lifte sollen am Wochenende laufen. Wenn die angekündigten Schneefälle kommen könnten am Wochenende um die 200 Kilometer Loipen gespurt sein.

Ski alpin

Mit Schneehöhen von bis zu 80 Zentimetern starten die Skigebiete in den zweiten Teil der Saison. Nach effektiver Schneeproduktion seit Beginn der zweiten Januarwoche ist eine robuste Grundlage vorhanden. Die aktuellen Schneefälle bescheren eine gut zu befahrende Schicht feinsten Pulverschnees. Nur an wenigen Tagen im Winter sind die Bedingungen so gut wie zurzeit. Auf den beschneiten Pisten sind die Bedingungen geradezu ideal, auf Naturschneepisten je nach Schneelage gut bis sehr gut. Am Wochenende ist Wintersportbetrieb an rund 70 Skiliften in der Region von Willingen über Winterberg und Schmallenberg bis nach Olpe zu erwarten.

Am Wochenende werden alle beschneiten sowie die meisten Naturschneeskigebiete geöffnet sein. Infos: wintersport-arena.de/alpin

Flutlicht-Skifahren ist in den meisten Orten möglich, fast jeden Abend ist in irgendeinem Gebiet Flutlicht. Das Postwiesen-Skigebiet ist Samstagabend aufgrund des Voswinkel-Flutlichtabends für nicht angemeldete Gäste geschlossen: Infos: wintersport-arena.de/skifahren-boarden/flutlicht-und-funparks

Für Snowboarder und Freeskier ist in Neuastenberg am Wochenende der Funpark erstmals in diesem Winter komplett aufgebaut.

Bei zu erwartenden guten+ Naturschneelage ist in einigen Skigebieten das Fahren abseits der Piste im Tiefschnee möglich, beispielsweise in Neuastenberg und Altastenberg.

Rodeln

Rodeln ist aktuell aufgrund des Naturschnees so gut wie überall möglich. Bei einer Wanderung ziehen Eltern die Kids auf nicht geräumten Wanderwegen auf einem Schlitten hinter sich her. Vielerorts bietet sich in der Landschaft ein kleiner Abhang für etwas Rodelspaß. Leichte, kleinkindgerechte Rodelpisten ohne Lift können gratis genutzt werden. Es gibt sie insbesondere in kleinen Skigebieten. Andere Gebiete haben schneesichere Rodelhänge. Rauf geht’s dort bequem im Rodellift. Zwischen zehn und 14 Rodellifte könnten am Wochenende in der gesamten Region laufen. In Neuastenberg ist Rodeln auch bei Flutlicht möglich, Mittwoch und Freitag in Willingen sowie Freitag in Neuastenberg, Fahlenscheid und Bödefeld. Infos Rodelliften gibt es unter www.wintersport-arena.de/rodeln/rodellifte.

Langlauf

Schon am Dienstag schickten einige Vereine ihre Fahrzeuge in die Spur, um die ersten, frischen Loipen zu ziehen. Von knapp 100 Loipenkilometern in der Wochenmitte soll das Angebot nach Abklingen der gemeldeten Schneefälle deutlich steigen. Wenn die angekündigte Menge Neuschnee kommt, sollten am Wochenende mindestens 200 Kilometer Loipen gespurt sein.

Das Skilanglaufzentrum Westfeld will spätestens Samstag neben den Naturschneeloipen auch den Snow Park öffnen. Das ist ein technisch beschneiter, modellierter Parcours. Dort liegt der Schnee inzwischen einen Meter hoch.

Winterwandern

Selten bietet sich Naturliebhabern der Anblick einer so weitflächigen, verschneiten Winterlandschaft. Auf geräumten oder gewalzten Winterwanderwegen fällt das Laufen leicht. Wer mag, stapft mit Stiefeln durch den tiefen Schnee. Bei der erwarteten Menge Neuschnee bietet sich auch eine geführte Schneeschuhtour an. Infos dazu geben die Tourist-Informationen der jeweiligen Orte.

Wetter

Nach Abklingen der Schneefälle am Donnerstagmorgen beruhigt sich das Wetter. Trocken-kalte Winterluft beherrscht das Bergland bis mindestens Sonntag. Vielfach lässt sich die Sonne sehen. Erst am Wochenanfang steigen die Temperaturen. Der Wochenanfang wird voraussichtlich mild und nass. Danach deutet sich trockene, kühles Wetter an. Die Wintersportangebote auf den beschneiten Pisten bleiben erhalten.

Veranstaltungen und Aktionen

Der Ski- und Skischuhersteller NORDICA kommt am Wochenende ins Skiliftkarussell Winterberg, um seine aktuelle Kollektion vorzustellen. Am 20. und 21. Januar können Besucher sie ausgiebig testen. Anmeldung im Voraus ist nicht notwendig. Interessenten kommen zum Aktionsstand an der Kappe. Er ist an beiden Tagen von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Jugend trainiert für Olympia & Paralympics am 24. Januar im Skilanglaufzentrum Westfeld. Der weltgrößte Schulsportwettbewerb bietet Kindern und Jugendlichen eine Gelegenheit, sich mit anderen im sportlichen Wettkampf zu messen. Es geht dabei nicht allein um die absolute sportliche Höchstleistung, sondern um Werte wie Fairness, Teamgeist und Einsatzfreude sowie das olympische Ideal: Dabei sein ist alles! Das Ziel ist, Talente zu entdecken und ein Sprungbrett vom Schulsport zu Training und Wettkampf zu bilden. Der Wettbewerb ist eine offene Meisterschaft aller Schulformen, an der jede Schule der Sekundarstufen I und II dieses Landes teilnehmen kann.

Der Winterberger Skibus pendelt nun wieder täglich zwischen den größten Winterberger Skigebieten. Inhaber eines Skiliftkarussell+ Tickets (Ein- und Zweitagesticket) oder einer Wintersport-Arena Card (3 bis 7 Tage) nutzen ihn gratis und erkunden so die Skigebiete der Region. Denn das Skiliftkarussell+ Ticket gilt ebenfalls in Neuastenberg, Altastenberg, am Sahnehang und an der Ruhrquelle.

________________

Eventkalender

20. Januar Intersport Voswinkel-Flutlichtabend in Neuastenberg (nur für angemeldete Gäste)

20.-21. Januar Nordica Double Core Tour Stop: Skitest, Skiliftkarussell Winterberg, Kappe

24. Januar Jugend trainiert für Olympia, Skilanglaufzentrum Westfeld

24. Januar Firmen-Flutlichtskilaufen am K1 im Skigebiet Willingen

24. Januar Aktionstage Skilanglauf auf der Steinert in Girkhausen.

24. – 28. Januar Continental Cup Skispringen in Willingen

27. -28. Januar Postwiesen Snowboard Freestyle Festival

2.-4. Februar FIS Skisprung Weltcup in Willingen

3. Februar Bataleon 20Y Anniversary, Postwiesen Park in Neuastenberg

10. -11. Februar The Takeover – Snowpark Event im Skiliftkarussell Winterberg auf der Kappe

19. Februar bis 3. März BMW IBSF Weltmeisterschaften Bob und Skeleton in Winterberg

19. bis 10. März Snowboard-Weltcup am Poppenberg im Skiliftkarussell Winterberg

________________

Information: Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 150 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

________________

Quelle: REDAKTIONSBÜRO, Susanne Schulten, Wintersport-Arena Sauerland

Fotocredit: Postwiesenpark in Neuastenberg / ©Stephan Peters