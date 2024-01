Fit für Digitalisierungsprojekte: Ab 6. Februar 2024 lädt das MDZ Ländliche Regionen zur Workshopreihe Change Enabler ein

Kostenfreie Workshopreihe Change Enabler im Förderprojekt Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen startet am 6. Februar

Meschede. Ab dem 6. Februar 2024 lädt das Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen wieder zur Workshopreihe Change Enabler ein. Die Workshop-Reihe soll Teilnehmende in all den Belangen fit machen, die – neben der technischen Umsetzung – für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte entscheidend sind.

Die insgesamt fünf Veranstaltungen richten sich an Menschen, die Digitalisierungsprojekte in Unternehmen vorantreiben. Grundsätzlich geht es dabei um Veränderungsmanagement. „In einem Digitalisierungsprojekt ist es besonders wichtig, dass die Unternehmen ihre Mitarbeitenden mit einbeziehen“, erklärt Koordinatorin Katharina Schuchardt. „Wir geben Teilnehmerinnen und Teilnehmern Methoden, Ansätze und Instrumente des Change Managements an die Hand, die sie sofort in ihren Projekten umsetzen können.“

Dies lernen die künftigen Change Enabler in fünf aufeinander abgestimmten Workshops, die am 6. Februar, 20. Februar, 12. März, 9. April und 30. April jeweils von 15 bis 18 Uhr stattfinden. Der erste und der letzte Workshop werden in Präsenz durchgeführt, die restlichen Veranstaltungen online. Nach dem Auftakt dreht sich der zweite Workshop darum, Interessensgruppen mittels einer Stakeholder-Analyse einzuordnen und ein Kommunikationskonzept für sie zu erarbeiten. „Wenn alle Beteiligten regelmäßig informiert und eingebunden werden, fühlen sie sich wertgeschätzt“, so Schuchardt.

In den weiteren Veranstaltungen lernen die Teilnehmenden, wie sie eine effektive Vision für ihr Unternehmen entwickeln können und Ziele und Maßnahmen für einen Change Plan erstellen. Zudem geht es darum, Widerstände zu erkennen und mit ihnen umzugehen. Zum Abschluss leiten alle Teilnehmenden Erkenntnisse aus erreichten Veränderungsschritten ab und würdigen erzielte Erfolge. „So können sie konkrete Erkenntnisse aus ihren erreichten Veränderungsschritten ableiten und die langfristige Veränderungsfähigkeit ihres Unternehmens nachhaltig fördern“, meint Schuchardt.

Der Auftaktworkshop findet am 6. Februar in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede statt. Die Teilnahme an der Workshopreihe ist kostenfrei. Mehr Informationen und die Anmeldung sind zu finden unter: https://digitalzentrum-lr.de.

Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen

Das Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen gehört zu Mittelstand-Digital. Mit dem Mittelstand-Digital Netzwerk unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft und Digital Jetzt umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit. Weitere Informationen unter: www.mittelstand-digital.de.

Quelle: Dipl.-Kfm. Christian Klett, Dezernent, Pressesprecher, Fachhochschule Südwestfalen

Ansprechpartnerin: Katharina Schuchardt, Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen, Mail: [email protected]

Bild: Prof. Dr. Christina Krins (linke) und Katharina Schuchardt (rechts) koordinieren die Workshopreihe Change Enabler

Fotocredit:©FH Südwestfalen