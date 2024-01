„Sportlich“: Eissporthalle Willingen liefert Rekordzahlen. Mehr als 50.000 Besucher flitzten im Vorjahr übers glänzende Eis.

Wetterunabhängig und dennoch an der frischen Luft, typische Winteraktivität und willkommene Abkühlung im Sommer, gesunde Bewegung und gleichzeitig Spaß. Übernachtungsgäste, Tagesausflügler und Einheimische haben die Eissporthalle, insbesondere seit der Pandemie, „entdeckt“. Die Besucherrekorde bestätigen dies.

Mehr als 50.000 Besucher flitzten im Vorjahr übers glänzende Eis. Das ist eine Steigerung im Vergleich zu 2019 über 14 Prozent und der bislang beste Wert seit Eröffnung der Eissporthalle. Insbesondere über die Weihnachtsfeiertage und „Zwischen-den-Jahren“ lockte die Eissporthalle mit winterlich aktivem Freizeitspaß, trotz schlechten Wetters.

Die Besucherzahlen sind über die Jahre hinweg kontinuierlich gestiegen. Einen Einbruch gab es lediglich in der Zeit der Pandemie aufgrund der Lockdowns. Die besucherstärksten Monate sind regelmäßig Dezember bis Februar.

Die Eissporthalle lockt auch in der grünen Jahreszeit viele Eislauffans nach Willingen, da sie die eine der ganz wenigen in Deutschland ist, die ganzjährig geöffnet ist. Nicht nur Freizeitausflügler genießen die Vorzüge der winterlichen Aktivität. Auch Eiskunstlaufvereine aus ganz Deutschland und sogar den Niederlanden und Belgien nutzen die Eisfläche mit Olympiamaße zum Trainieren, wenn die eigenen Hallen vor Ort geschlossen sind.

Die Eiskunstlaufzeiten werden nicht nur in den Sommerferien, sondern aufgrund der hohen Nachfrage mittlerweile auch in den Oster- und Herbstferien angeboten. Diese fallen nicht in die öffentlichen Laufzeiten und werden somit in den Eintrittszahlen nicht mit erfasst. Sie sind somit sogar den an sich schon starken Besucherzahlen hinzuzuzählen. Dazu kommen auch noch die Eishockey-Trainings und gar ganze Eishockey-Trainingscamps. So kommt die Eissporthalle ganzjährig auf eine sehr gute Auslastung. Diese kommt nicht nur der Eissporthalle, sondern auch dem ganzen Ort zugute. Die Sportler verbringen meist mehrere Tage in der Urlausbregion und generieren somit auch Übernachtungen.

„Die Gäste haben in der Coronazeit das Eislaufen entdeckt“, erklärt Norbert Lopatta, Leiter Tourist-Information und Kurbetrieb und weist daraufhin: „Eislaufen ist ein wetterunabhängiger und vergleichsweise günstiger Spaß. Inhaber von MeineCardPlus und Familienpass nutzen sie sogar gratis.“ Alles zusammen sei eine gute Ergänzung der Willinger Familienangebote. Auch Anzeigenwerbung und der Relaunch der Website haben zum Erfolg beigetragen.

Aktuell macht die Eissporthalle wieder auf sich aufmerksam. Das Jahr 2024 startete direkt mit einem Feuerwerk an Eiskunstlauf. New Year on Ice, eine Veranstaltung der Eiskunstlauf-Abteilung des SC Usseln, sorgte für eine volle Halle und begeisterte Zuschauer. Showprogramm, Live-Musik und mehr zeigten auf, was die Sportler hier erlernt haben und welche Leistung diese bringen können.

Die Eissporthalle ist die einzige im Umkreis von 70 Kilometern und die einzige in der gesamten Wintersport-Arena Sauerland. Damit bereichert sie das Wintersportangebot der Region. In der schneearmen Zeit zwischen Weihnachten und kurz nach dem Jahreswechsel war sie eine der wenigen typisch winterlichen Freizeitangebote.

Eventkalender



27./28.01. Continental Cup Skispringen

02. – 04. 02. FIS Skisprung Weltcup

24. – 26.05. Bike Festival

22. bis 24.06. EXTREM EXTREM

Quelle: Susanne Schulten, Tourist-Information Willingen

Bild: Einlaufen in Willingen

Fotocredit:©Tourist-Information Willingen / Sabrinity