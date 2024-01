Bilderbuch „Wochenende“ – Sonne satt: Wintersport + Wandern. 55 Ski- und Rodellifte in Aktion. Lage deutlich entspannter

Ein Wochenende wie im Bilderbuch: Beschneite Pisten sichern den Wintertourismus bis in die zweite Hauptsaison

Winterberg Willingen: Nach dem besonders starken dritten Januarwochenende war das zurückliegende gut besucht, aber deutlich entspannter. 55 Lifte in der gesamten Wintersport-Arena Sauerland liefen bei Sonnenschein und guten bis sehr guten Bedingungen an den beschneiten Pisten.

Nicht mehr ganz so kalt, aber fast genauso schön zeigten sich die zurückliegenden Tage. Auch ohne Naturschnee lockten das schöne Wetter und die guten Wintersportangebote viele Gäste in die Region. Es ging jedoch deutlich entspannter zu als eine Woche zuvor, ohne allzu große Staus und nur wenig Wartezeiten.

Testival, Rennen, Skispringen

Dabei gab es in der Region viel zu erleben. Im Skidorf Neuastenberg fand ein großes Snowboard Test-Event mit Material von zwölf führenden Herstellern statt. Der komplett aufgebaute Funpark und die sehr gute Resonanz zeigten erneut, dass Neuastenberg Deutschlands nördlichster Snowboard Hotspot ist.

Ebenfalls in Neuastenberg trafen sich die ActiveOnco Kids. Das Projekt ermöglicht krebserkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Familien einen schönen Wintersporttag. Die Teilnehmer waren glücklich und begeistert vom Schnee und dem schönen Wetter. Das Treffen fand zum wiederholten Mal in Neuastenberg statt. Die Postwiesen-Liftgesellschaft unterstützt das Projekt der Ruhr-Universität Bochum mit reduzierten Ticketpreisen.

Weiterhin war der Nachwuchs engagiert im Einsatz. In Neuastenberg trainierte der Skiclub Bochum am Westhang. Im Skikarussell Altastenberg übten sich die junge Mitglieder des Westdeutschen Skiverbands auf der Rennpiste am Westfalenhang.

In Willingen stimmte der Skisprung Continental Cup-der Männer auf der Mühlenkopfschanze auf das kommende Weltcup-Wochenende ein. Die Wettkampfserie der FIS ist die zweihöchste Wettkampfklasse und dient jüngeren Springern als Sprungbrett auf einen Platz im Weltcup-Team.

Pendeln von einem Skigebiet zum nächsten

Besonders an Wochenenden wie dem zurückliegenden zeigt sich der Winterberger Skibus als erfolgreich. Mit dem Das Skiliftkarussell+ Ticket gilt im Skiliftkarussell Winterberg, in Neuastenberg, im Skikarussell Altastenberg, im Familienskigebiet Sahnehang und im Rodelparadies Ruhrquelle. Inhaber dieses Tickets oder der Wintersport-Arena Card nutzen den Skibus gratis. Der Bus trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit und zur Entlastung des Straßenverkehrs bei. Es regt dazu an, auch die mittleren und kleineren Skigebiete kennenzulernen.

Kanalisieren der Nachfrage und Sichern der Saison

Die Erfahrung der letzten Tage zeigt abermals: Auch ohne Naturschnee nehmen die Gäste die Wintersportangebote gern an und fahren zufrieden wieder heim. Natürlich lockt eine dick mit Schnee bedeckte Landschaft noch mehr Gäste an. Dies wird dann jedoch zu einer Herausforderung. Die technische Beschneiung schafft verlässliche Wintersportangebote und kanalisiert so die Nachfrage. Ohne eine durchgehende Saison wären zudem keine so hochwertigen Angebote möglich. Nicht in den Skigebieten, aber auch nicht in Hotels und Hütten.

Bis in die zweite Hauptsaison hinein reichen die Schneereserven, die die Liftbetreiber in der sehr kalten Januarmitte geschaffen haben. Diese beginnt am kommenden Wochenende mit den niedersächsischen Zeugnisferien und dem darauf folgenden deutschen Karneval. Danach folgen die Ferien in den Niederlanden, Belgien und Dänemark. Ende Februar beginnt dann die ruhige Nachsaison.

Eventkalender

2.-4. Februar FIS Skisprung Weltcup in Willingen

3. Februar Bataleon 20Y Anniversary, Postwiesen Park in Neuastenberg

3. Februar Aktionstage Skilanglauf, Pastorenweise Wunderthausen (verlegt von Girkhausen)

10.-11. Februar The Takeover – Snowpark Event im Skiliftkarussell Winterberg auf der Kappe

19. Februar bis 3. März BMW IBSF Weltmeisterschaften Bob und Skeleton in Winterberg

19. Februar Warsteiner Firmen Flutlichtskifahren, Skigebiet Willingen

19. bis 10. März Snowboard-Weltcup am Poppenberg im Skiliftkarussell Winterberg

Information:

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 150 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

