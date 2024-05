Neues Planungsteam bei der Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg – Ideen für Kurse und Kooperationen willkommen

Die Planungen für das Herbstsemester 2024 und auch für das Frühjahr 2025 der VHS BMO sind gestartet. Sebastian Kindig und Alev Mansuroglu sind seit Februar bzw. März dieses Jahres neu im Planungsteam der VHS. Gemeinsam mit Michael Klaucke, den Kursleitungen und örtlichen Leitungen stellen sie das neue VHS-Programm auf die Beine. Auch ein gedrucktes Programmheft wird zum Ende der Sommerferien wieder herausgebracht.

„Es ist spannend, diesen Entstehungsprozess für das neue Semester mitzuerleben“, sagt Alev Mansuroglu.

Sie ist hauptsächlich in der Geschäftsstelle in Marsberg tätig und dort Ansprechpartnerin für die Dozent*innen. Das VHS-Programm beinhaltet viele beliebte und wiederkehrende Angebote, einige Dozent*innen sind seit Jahren fester Bestandteil der VHS-Welt. „Natürlich freuen wir uns auch wieder über ganz neue Ideen, die das bunte Programm erweitern und unsere Türen sind offen für interessierte Kursleitungen.“

Sebastian Kindig ist in der Geschäftsstelle in Olsberg der erste Ansprechpartner für die örtlichen Leitungen und Kursleitungen und nimmt dort die Planungen in die Hand. „Für die Zukunft möchten wir auch gern die Zusammenarbeit in Netzwerken und Kooperationen ausbauen“, so Kindig. „Interessierte Unternehmen und Institutionen können ebenfalls gern auf uns zukommen und wir erarbeiten gemeinsam ein Konzept für die Zusammenarbeit.“ Erste Projekte, beispielsweise mit dem Josefsheim in Olsberg, sind bereits angelaufen.

Teilnehmende können ihre Ideen und Wünsche für das zukünftige VHS-Programm ebenfalls mit einbringen. Das Team der VHS BMO ist telefonisch (M. Klaucke: 02961 910900-99, A. Mansuroglu: -11, S. Kindig: -10), per Mail ([email protected]) und natürlich persönlich vor Ort erreichbar.

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg, Astrid Stute, Marketing, 02992 1280, [email protected]

Bild: Das Planungsteam der VHS BMO: Michael Klaucke, Sebastian Kindig, Alev Mansuroglu (v.l.n.r.)

Foto:©VHS BMO