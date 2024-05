Kreispolizeibehörde-HSK meldet zwei Unfälle mit Rettungshubschrauber Einsatz

Unfall in Bikepark

Winterberg : Am Mittwoch gegen 13:20 Uhr wurden die Beamten zu einem Unfall in einem Bikepark im Buchenweg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 28-järher Mann aus Bad Meinberg die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich so schwer, dass er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

_____________________

Motorradunfall auf der L 872

Winterberg : Am Mittwoch gegen 16:35 Uhr kam es auf der L 872 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrads und eines Autos. Ein 54-jähriger Motorradfahrer befuhr die Strecke von Grönebach in Richtung Küstelberg. Nach dem Überholvorgang eines PKW schere er hinter einem weiteren Auto ein. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er diesem auf. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Guxhagener wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

___________________

Quelle : Laura Burmann, Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, Pressestelle

Original-Content von : Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Fotocredit : AdobeStock 7188187 / Archivbild /Brisystem