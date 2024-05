Ferien im Schloss – Jetzt anmelden: Ferienfreizeit des Kinder- und Jugendzentrums Alfred-Delp-Haus in Brilon

Brilon: Das Kinder- und Jugendzentrum Alfred-Delp-Haus bietet Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren die Möglichkeit, ihre Sommerferien 2024 im Landschlösschen in Rockenbach am Rande des Steigerwaldes im Städtedreieck Nürnberg-Bamberg-Würzburg zu verbringen. Vom 12. bis 19. August verwandelt sich das idyllisch gelegene Schlösschen in Rockenbach in ein Paradies für junge Abenteurer. Kurzfristig sind noch Plätze verfügbar.

Das Programm umfasst eine Mischung aus Spiel, Sport, kreativen Workshops und spannenden Ausflügen. Vor Ort befinden sich ein Bolzplatz und eine Lagerfeuerstelle, die ideal für abendliche Zusammenkünfte und Stockbrot-Abende sind.

Ein Highlight ist das Waldbad in Neustadt an der Aisch, das zu den großen Attraktionen der Region zählt. „Wir freuen uns darauf, dieses Sommerabenteuer mit vielen begeisterten Kindern zu teilen“ betont das ehrenamtliche Betreuerteam.

Die Ferienfreizeit wird durch die Firma Hitachi Energy in Brilon, die Franz-Bernhard-Schulte- Stiftung und den Freundes- und Fördererkreis des Alfred-Delp-Hauses finanziell unterstützt. So können die Teilnehmergebühren deutlich reduziert werden und Familien, die Unterstützung benötigen, erhalten unkomplizierte finanzielle Hilfe. „Unser Ziel ist es, allen Kindern, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, eine erlebnisreiche Ferienzeit zu ermöglichen“, erläutert Burkhard Wiese, die Hausleitung des Alfred-Delp-Hauses.

Weitere Informationen zur Ferienfreizeit und die Möglichkeit zur Anmeldung bestehen während der Öffnungszeiten des Alfred-Delp-Hauses, telefonisch unter der Telefonnummer 02961/3056 oder per E-Mail an [email protected].

____________________

Quelle: Nicolas Hilkenbach, Ehrenamtlicher Mitarbeiter des Kinder- und Jugendzentrums Alfred-Delp-Haus Brilon

Bild: Alfred-Delp-Haus Brilon / Nicolas Hilkenbach