Brilon: Vernissage im St. Engelbert-Quartier – Annette Heinrichs Bilderbogen durch die Jahreszeiten

Brilon. Ab dem 24. Mai 2024 lädt die Künstlerin Annette Heinrich mit ihren Öl-, Acryl- und Aquarellbildern zu einer visuellen Reise durch die Jahreszeiten im Café CariTasse im Caritas Seniorenzentrum St. Engelbert ein.

Annette Heinrich, Jahrgang 1955, malt seit rund 15 Jahren vorwiegend in Acryl, Aquarell und Öl sowie mit Pastellkreide. „Als Autodidaktin bilde ich mich bevorzugt in Klöstern immer weiter fort. Meine nächste Malreise nach Karlstadt steht im Juli an, wo ich meine Aquarelltechnik vertiefen werde.“ Über viele Jahre war Annette Heinrich Mitglied in einem Dortmunder Kunstverein. „Ganz stolz bin ich, dass mein Portrait von Frieda Kahlo bei der Ausstellung Arte Venezia im vergangenen Jahr eine Auszeichnung erhalten hat“, sagt die Künstlerin, die im Seniorenzentrum St. Engelbert bestens bekannt ist. „Im Haus habe ich bereits mehrfach ausgestellt. Auch mit Bewohnerinnen des Seniorenzentrums, mit denen ich einmal im Monat ehrenamtlich male, was mir großen Spaß macht.“

Mit der aktuellen Ausstellung möchte Annette Heinrich die Betrachter durch die Jahreszeiten führen. Die Vernissage beginnt am Freitag, 24. Mai, um 15 Uhr im Caritas Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 in Brilon und läuft bis zum 29. Juli. Die Ausstellung kann täglich von 11 bis 16 Uhr besucht werden. Wer Kaffee und Kuchen zum Kunstgenuss haben möchte, sollte donnerstags bis sonntags zu den Öffnungszeiten der CariTasse von 14 bis 17 Uhr ins Seniorenzentrum kommen.

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.