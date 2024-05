VHS Workshop in Brilon – Kreatives Schreiben, Gedichte, kurze biographische oder ausgedachte Texte …

Workshop kreatives Schreiben: Love, Love, Love

Liebe hat ganz viele verschiedene Facetten. Mit diesem Thema setzt sich der Workshop auseinander. Schreibend und erzählend nähern sich die Teilnehmenden dem Thema. Dabei können Gedichte, kurze biographische oder ausgedachte Texte, Listen und Geschichten entstehen.

Der Workshop findet am Freitag, 24. Mai, und am Samstag, 25. Mai, im VHS-Haus in Brilon statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 oder online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Fotocredit: Shamia Casiano über Pexels/ VHS Brilon

Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 5145334431

Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 204459939

Olsberg · Hauptstraße. 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986