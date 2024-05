Tipp: Theaterstück für alle ab vier Jahren. Donnerstag, 16. Mai 2024 im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Auf dem „Schleichweg“ mit dem Theater Kunstdünger – Brilon Kultour präsentiert ein Theaterstück für alle ab vier Jahren

Am Donnerstag, 16. Mai 2024 sind Zuschauende ab 4 Jahren ins Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon zum Kindertheater des Monats eingeladen. Brilon Kultour präsentiert um 15 Uhr das Theater Kunstdünger mit einem Schauspiel fast ohne Worte.

Ein Kind kommt von der Schule nach Hause. Doch niemand ist da, niemand macht die Tür auf. Das Kind fügt sich in die Langeweile des Wartens. Plötzlich bemerkt es, dass es nicht alleine ist und dass sich jemand sehr für seinen Schulranzen interessiert. Es ist ein geheimnisvolles Wesen, das ganz in der Nähe in einer Parallelwelt lebt und gewöhnlich übersehen wird. Die Begegnung der beiden ungleichen Geschöpfe führt zu einer aufregenden Verfolgungsjagd, die in der Papierhöhle des Wesens endet.

Christiane Ahlhelm und Lydia Starkulla führen mit sehr viel Witz und Einfallsreichtum unter der Regie von Michl Thorbecke ein Stück auf, das bereits auf vielen nationalen und internationalen Festivals eingeladen wurde. Das Theater Kunstdünger wurde von der Süddeutschen Zeitung als „eines der aufregendsten freien Kindertheater der Region“ bezeichnet.

Eintrittskarten für diese einfallsreiche Theateraufführung gibt es bei der BWT für 5,00 Euro, telefonisch unter 02961/9699-0 oder per Mail an [email protected]. Die Aufführung wird gefördert vom Kultursekretariat Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW.

________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Foto: Das Theater Kunstdünger mit „Schleichweg“ in der Reihe Kindertheater des Monats

Fotorecht: Manfred Lehner