Kulinarische Stadtführung durch Brilon – neue Termine – Startpunkt am Museum Haus Hövener

Wenn Gastronomie und Geschichte Hand in Hand gehen, entsteht die köstliche und spannende Kulinarische Stadtführung der Stadtführergilde des Briloner Heimatbundes. Wer sich für Sauerländer Delikatessen und für einen Geschichtsspaziergang durch die liebenswerte und mittelalterliche Hansestadt Brilon begeistern lassen kann, ist hier genau richtig.

Die offene Führung ist zu folgenden Terminen für Einzelpersonen oder kleine Gruppen buchbar:

Donnerstag, 23.05.2024 um 17:00 Uhr

Donnerstag, 06.06.2024 um 17:00 Uhr

Donnerstag, 29.08.2024 um 17:00 Uhr

Donnerstag, 19.09.2024 um 17:00 Uhr

Startpunkt ist wie immer – am Museum Haus Hövener. Die Geschichts-Exkursion mit Einkehr (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert – drei Getränke inbegriffen) in verschiedene Lokalitäten dauert ca. 3,5 Stunden. 49 € sind nach Buchung, spätestens jedoch drei Tage vor dem jeweiligen Termin, da der Briloner Heimatbund die Gerichte bei den Gastronomen verbindlich bestellen muss, zu entrichten. Noch vorhandene Gutscheine können im Briloner Museum dafür eingelöst werden. Diese sind ebenfalls drei Tage vor dem jeweiligen Führungstermin dort einzureichen. Anmeldungen und Informationen: Dienstag bis Freitag im Museum Haus Hövener, Am Markt 14, Brilon, Tel.: 02961-9 63 99 01, Mail: [email protected]

Quelle: Foto + Text (Heimatbund Semper Idem, A. Held-Wiese)