Peter Liese: Sicherheit vor Ort. Herbert Reul, Clankriminalität ins Visier genommen – Viele kleine Schritte sind wichtiger als große Ankündigungen …

Sicherheit vor Ort, auch mit Hilfe der EU / Herbert Reul und Peter Liese in Schmallenberg / Reul: „Viele kleine Schritte sind wichtiger als große Ankündigungen“

„Wir müssen den Polizisten, die jeden Tag den Kopf für unsere Sicherheit hinhalten, den Rücken stärken“, dies war der Tenor einer Veranstaltung, die der CDU-Stadtverband Schmallenberg, der Kreisverband der CDU-Hochsauerland und der heimische Abgeordnete Peter Liese unter der Überschrift „Sicherheit in NRW und Europa“ durchgeführt haben.

Peter Liese bekräftigte, dass Verbrechensbekämpfung nicht an der Grenze Halt machen darf, wenn Verbrecher grenzüberschreitend tätig sind. Deswegen unterstützen er und seine Fraktion die europäische Polizeibehörde Europol, im Gegensatz zu Linken und Grünen, die mehr Rechte für die Polizei ablehnen und der AfD und ihrer Verbündeten, die glauben, dass Sicherheit allein eine nationale Aufgabe sei. Liese bezeichnete den NRW-Innenminister Herbert Reul als den kompetentesten und anerkanntesten Innenminister in ganz Deutschland. „Viele beneiden uns um Dich, lieber Herbert“. Herbert Reul legte in einer ernsten und doch unterhaltsamen Rede dar, wie er die Clankriminalität ins Visier genommen hat und sagte: „Viele kleine Schritte sind wichtiger als große Ankündigungen“. Er betonte auch, dass er gegen Sonderregelungen bei Angriffen auf Politikerinnen und Politiker sei. Polizisten, Feuerwehrleute und andere verdienen den selbenSchutz, wir müssen insgesamt in unserer Gesellschaft sensibler werden und Respekt auch gegenüber Andersdenkenden ausüben.

Quelle: Dieter Berger, Europabüro für Südwestfalen, Meschede

Bild: vl. Herbert Reul (NRW-Innenminister), Andreas Schulte (CDU-Stadtverbandsvorsitzender) und Dr. Peter Liese MdEP

Foto:© Europabüro