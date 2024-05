Tipp: jetzt Karten für außerordentliche Konzerte von Brilon Kultour sichern – JazzNacht, Pe Werner und Marc Marshall in Brilon

Jetzt Karten für außerordentliche Konzerte von Brilon Kultour sichern – JazzNacht, Pe Werner und Marc Marshall in Brilon

Die zweite Jahreshälfte bietet tolle Konzerterlebnisse in Brilon. Am Samstag, 26. Oktober 2024 wird die beliebte Briloner JazzNacht mit Nils Wülker & Arne Jansen sowie Torsten Goods & Band fortgesetzt. Pe Werner tritt am Sonntag, 10. November 2024 mit ihrem neuen Programm „Vitamin Pe – Das Plauschkonzert“ im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon auf. Das 141. Kerzenkonzert findet als besonderes „Weihnachtskonzert mit Marc Marshall“ in der Nikolaikirche am Samstag, 28. Dezember 2024 statt.

Für alle Konzerte gibt es ab sofort Karten im Vorverkauf bei der BWT, telefonisch unter 02961 / 9699-0 oder per Mail an [email protected] sowie online unter www.ticket-regional.de. (29. Briloner JazzNacht und Pe Werner) und eventim (141. Kerzenkonzert Marc Marshall)

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fotocredit: Jazznacht Torsten Goods@Chris Heidrich (Titel)