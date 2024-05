Briloner Firmen im Fußballfieber – Heute, am 25.05.2024 findet der Fußball- und Familientag statt

Brilon: Bei der Auslosung der Vorrundengruppe zum Firmenturnier des Fußball- und Familientages wurde es mehr als deutlich: Der Fußball- und Familientag ist ein fester Termin im Briloner Veranstaltungskalender und im Jahresplan der Unternehmen. Natürlich möchten alle Teilnehmer des Firmenturniers am Ende den großen Wanderpokal der Big Six in der Hand halten, doch in einem sind sich alle einig: Der Spaß am Fußball und die Geselligkeit am Spielfeldrand steht für alle im Vordergrund.

Dies würdigte auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der als Schirmherr der Veranstaltung, die Gruppen auslosen durfte. Er dankte den Initiatoren aus den Reihen der Big Six für Ihr Engagement und freut sich, dass dieses Event, zu dem alle Bürger herzlich eingeladen sind, stattfinden kann. 13 Uhr, startet das Firmenturnier. Und die Auslosung hat vier spannende und ausgeglichene Gruppen ergeben. Gespielt wird parallel auf zwei Kleinfeldern, Dauer pro Spiel: 15 Minuten.

Die Besucher erwartet darüber hinaus wieder ein buntes Rahmenprogramm. Als Highlight wird ein 10 Meter hoher Kletterberg und ein Ninja Track aufgebaut. Zusätzlich noch Hüpfburgen, Torwandschießen und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist bei familienfreundlichen Preisen gesorgt. Die Siegerehrung ist für 18:00 Uhr geplant

Quelle: Oliver Dülme, Geschäftsführer / Wirtschaftsförderer, BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bild: Die Ausrichter des Fußball- und Familientages laden alle Bürger dazu ein, am Samstag, 25. Mai, dabei zu sein.