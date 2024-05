Der rote Faden – Brilon verstrickt und verbunden – Brilon im Zeichen der Textile am verkaufsoffenen Sonntag

Der rote Faden – Brilon verstrickt und verbunden – Brilon im Zeichen der Textile am verkaufsoffenen Sonntag

„Die sehen ja zum Anbeißen aus“, so eine Passantin in der Briloner Fußgängerzone. Briloner Läden stellen die „Junge Galerie“ aus und machen aufmerksam auf den 26. Mai. An diesem Sonntag öffnen die Läden der Innenstadt ihre Türen von 13 und 18 Uhr. Rund um den Marktplatz und in den angrenzenden Straßen sind Spuren des Textile-Knotenpunkttages Brilon zu sehen. Dieser wird von Brilon Kultour zum ersten Mal ausgerichtet im Rahmen von „Die Textile 2024 – Festival für textile Kunst“ veranstaltet vom Kulturbüro der Stadt Schmallenberg unter der Leitung von Saskia Holsträter und Christine Bargstedt.

Es gibt einiges zum Mitmachen. Das Webmobil als Gemeinschaftsprojekt der Textile 2024 ist vor Ort. Alle können am Textile-Flickenteppich mit weben, über 30 Meter sind schon zusammengekommen.

„Wo ist der Teppich?“ Wer den Läufer im öffentlichen Raum findet, fotografiert und das Foto einreicht an textileschmallenberg@gmailcom, kann beim Textile-Finale, dem Mitmachfest am 9. Juni ein Stück gemeinschaftlicher Webarbeit mit nach Hause nehmen.

Die Künstlerin barblina c sammelt Worte und Sprachbilder. Wortschöpfungen, Lieblingsworte oder verbale Gedankensprünge können für ihr geplantes Textwerk „Mit dem Fingerhut auf dem Kopf“ eingereicht werden, ein Projekt der Stadtbesetzung, gefördert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh.

Die Gewandschneiderei bietet Flechten an. Bärbel Ingeborg Zimber lädt zum Sticken ein und Teil zu werden bei der Idee „Das Vielleicht Längste Stick Stich Muster Band der Welt“. Weit über 400 Stickstiche werden bereits präsentiert. Im Museum Haus Hövener werden Werke aus dem Textillabor Brilon und Medebach mit Heike Fritz, Filzgestalterin und Bärbel Ingeborg Zimber, Stickerin im Haus Hövener gezeigt. Die „Junge Galerie“ umfasst textile Kunstwerke der Georg-Friedrich-Daumer-Schule, der Verbundschule Thülen-Alme-Hoppecke und der Grundschule Ratmerstein, kunterbunte Felgen, genähte Kuscheltiere, Eisbecher zum Anschauen, Nana-haft eingehüllte Wesen und eine ganze Menschenkette laden zum Entdecken ein. Ausgangspunkt ist das Lädchen in der Derkeren Straße. Dort zeigt Elise Wiegelmann eine Collage von Stickereien.

Beim Handarbeiten über die Schulter schauen lassen sich die Kreativ Strickgruppe, das Kreativ Café und die Gewandschneiderei ebenso wie die Teilnehmerinnen am Textillabor Spezial „Eine Linie geht spazieren“ mit Heike Fritz und Elise Wiegelmann.

Ab 14 Uhr lädt Elfriede Peil zur Strickperformance vor dem Briloner Rathaus ein: Eine zierliche Erscheinung ist sie, erfrischend feurig bleibt sie in Erinnerung: Frau Elfriede Peil, für die Stricken eine Herzensangelegenheit ist. Denn Stricken verbindet. Dank ihres robusten Charmes gehen der bittersüßen Dame selbst Strickmuffel ins Garn. Ihre roten Strickzeuge sind ein Augenfang und laden zum Mitstricken ein. Und um 16.30 Uhr tritt Anna Kristin Mccarthy mit ihrer ihrer Solo Straßenshow „All Strings Attached“ (Alle Fäden zusammengefügt) auf dem Marktplatz auf. Sie ist eine höchst talentierte Künstlerin aus Tallinn, liebt Zirkus, Theater, Tanz und Musik und verbindet diese Kunstformen zu einer eindrucksvollen und ausdrucksstarken poetischen und akrobatischen Performance.

Der Musiker Stefan Käßner unterhält mit Live -Musik und seiner Mischung aus Pop und Rock. Essens- und Verkaufsstände sowie ein Kinderkarussell laden zum Flanieren und Verweilen ein.

Termine und nähere Informationen zum gesamten Festivalprogramm erscheinen auf der Internetseite www.die-textile Weitere -schmallenberg.de. „Die Textile – Festival für textile Kunst“ wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Regionalen Kultur Programm (RKP), vom Hochsauerlandkreis, der Firma Falke KGaA, der Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Schmallenberg, der Sparkasse Mitten im Sauerland und von der Volksbank Sauerland eG gefördert.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Foto: Knotenpunkt Textile Skurrile Strickaktion@René Jaschke