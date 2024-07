Brilon Open Air – Kindertheater „Josi und seine Freunde“ am 7. August 2024

Brilon Open Air – Kindertheater in den Ferien „Josi und seine Freunde“ – „live, umsonst und draußen“ am 7. August 2024

Mittwoch, 7. August 2024

15 Uhr – Schulhof Marienschule Brilon

„Josi und seine Freunde“ – Meike van Bebber & Friends – Eine musikalische Amazonasgeschichte. Für alle ab 3 Jahren

Brilon: Josi ist ein kleiner Junge aus Brasiliens Regenwald. Er liebt Musik und Fußball. Das größte Fußballstadion steht in Rio de Janeiro. Da will Josi unbedingt hin. Doch wie soll dieser Traum in Erfüllung gehen? Er kennt den Weg doch gar nicht! Zum Glück trifft er unterwegs einen trommelnden Brüllaffen, ein tiefenentspanntes Faultier, einen rasselnden Tukan und andere Regenwaldbewohner.

Josis Lieder sind inspiriert von südamerikanischen Rhythmen und verbinden diese mit Jazz, Pop und klassischen Elementen. Auf ihrer musikalischen Reise durch den Dschungel lädt die Josi-Liveband zum Mitsingen, Mittanzen und Mitspielen ein.

_______________________

Quelle: Brilon Kultour

Fotorecht: Jan Tervooren