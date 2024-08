Briloner Feuerwehr wurde zu einem Kellerbrand in die Straße „Am Hellenteich“ gerufen. Ursache war eine …

Die Feuerwehr Brilon wurde zu einem Kellerbrand in die Straße „Am Hellenteich“ gerufen. Ursache, …

Die Feuerwehr Brilon wurde am Dienstagabend (30.07.2024, 16:40 Uhr) zu einem Kellerbrand in die Straße „Am Hellenteich“ alarmiert. Dort wurde ein verrauchter Keller gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Der Kellerbereich wurde unter Einsatz von schwerem Atemschutz überprüft. Danach konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Verrauchung entstand durch eine falsche Einstellung einer Abzugsklappe an der Pelletheizung.

Der Keller wurde mit einem Lüftungsgerät belüftet. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Der Einsatz der 26 Einsatzkräfte des Löschzuges Brilon konnte nach rund 50 Minuten beendet werden.

