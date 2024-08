HSK: Anstieg der Arbeitslosigkeit setzt sich fort. Fehlende Dynamik lässt die Zahlen (Juli 2024) weiter steigen resümiert …

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest steigt die Arbeitslosigkeit im Berichtsmonat um 520 Personen oder 3 Prozent. Aktuell sind 17.996 Männer und Frauen als arbeitslos registriert.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest beträgt die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen 5,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,1 Prozent. Im Versicherungsbereich (Rechtskreis Sozialgesetzbuch Drittes Buch, SGB III – Arbeitslosengeld I) werden aktuell 6.837 arbeitslose Menschen betreut, das sind 290 Personen oder 4,4 Prozent mehr als im Vormonat und 748 Frauen und Männer oder 12,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Rechtskreis Sozialgesetzbuch Zweites Buch, SGB II – Bürgergeld) sind 11.159 Personen bei den Jobcentern registriert; 230 Männer und Frauen oder 2,1 Prozent mehr als im Vormonat und 799 Personen oder 7,7 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.

„Fehlende Dynamik lässt die Zahlen weiter steigen“, resümiert Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Meschede-Soest die aktuellen Zahlen vom Juli. „Wegen dem fehlenden konjunkturellen Rückenwind sind die Betriebe in unserer Region weiterhin zurückhaltend bei den Neueinstellungen. Wenige Menschen haben im letzten Monat eine neue Beschäftigung aufnehmen können. Dazu kommen dann die Menschen, die sich neu arbeitslos melden müssen, so dass im Resultat mehr Menschen arbeitslos bleiben als in wirtschaftlich stärkeren Jahren. Viele der Menschen die sich arbeitslos melden mussten, kommen aus dem verarbeitenden Gewerbe. Auch im Bereich der Kurzarbeit erhalten wir wieder verstärkt Anfragen. Erwartungsgemäß lassen sich in einer Region mit einem konjunkturabhängigen starken verarbeitenden Gewerbe Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt schneller erkennen und fallen entsprechend intensiver aus. Auf Grund der Ferien gehen wir auch für den Monat August von einer anhaltenden Sommerflaute und steigenden Zahlen aus.“

Der Arbeitsmarkt im Hochsauerlandkreis (HSK)

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Juli 2024 gestiegen. Insgesamt waren 7.574 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 252 Personen oder 3,4 Prozent mehr. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 770 Personen bzw. 11,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juli 5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,5 Prozent (+0,5 Prozentpunkte).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.769 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 142 Personen bzw. 5,4 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 294 Personen oder 11,9 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 110 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 476 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 2,3 Prozent mehr bzw. 11 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 4.805 Personen und damit 63,4 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

839 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 109 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 118 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 14,9 Prozent zum Vormonat bzw. plus 16,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 59 Personen oder 2,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 242 Arbeitslose mehr (+9,7 Prozent). Insgesamt sind 2.736 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2.963 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 87,4 Prozent (2.591 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 5 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 452 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 366 Stellen gemeldet (+87 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.584 offene Stellen, 50 weniger als im Vormonat und 366 weniger als im Vorjahresmonat.

Der Arbeitsmarkt im Kreis Soest

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Soest im Juli 2024 gestiegen. Insgesamt waren 10.422 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 268 Personen oder 2,6 Prozent mehr. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 777 Personen bzw. 8,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juli 6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,6 Prozent (+0,4 Prozentpunkte).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 4.068 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 148 Personen bzw. 3,8 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 454 Personen oder 12,6 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 120 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 323 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 1,9 Prozent mehr bzw. 5,4 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 6.354 Personen und damit 61 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

1.056 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Kreis Soest unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 88 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 97 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 9,1 Prozent zum vorherigen Monat bzw. plus 10,1 Prozent im Vorjahresvergleich.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 19 Personen oder 0,5 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 183 Arbeitslose mehr (+5,2 Prozent). Insgesamt sind 3.708 Menschen ab 50 Jahre im Kreis Soest betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Kreis Soest im Berichtsmonat gestiegen. 3.598 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,9 Prozent (3.126 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 23 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 185 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 477 Stellen gemeldet (+19 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.625 offene Stellen, 10 weniger als im Vormonat und 38 mehr als im Vorjahresmonat.

