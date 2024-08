Tipp: Dachboden des Museums Haus Hövener in Brilon verwandelt sich zum Kino wie zu Kaisers Zeiten …

Laterna Magica „Kino wie zu Kaisers Zeiten“ mit den letzten Laternisten Deutschlands

Das Museum Haus Hövener freut sich am 18. August 2024, die letzten Laternisten Deutschlands für eine Vorführung ihrer Kunst in Brilon begrüßen zu dürfen. Der Dachboden des Museums verwandelt sich an diesem Tag zum „Kino wie zu Kaisers Zeiten“.

Es ist ein Kino aus den Zeiten um 1750 als Wanderschaussteller mit Guckkästen und Laterna Magica Geräten durch Europa zogen. Diese Jahrmarktattraktion hattesolange Bestand, bis ab 1889 (Weltausstellung in Paris) die aufkommende Kinematografie die Laterna Magica langsam verdrängte.

Der Begriff stammt aus Zeiten, in denen das einfache Volk keinerlei Schulbildung besaß und sich die physikalischen Zusammenhänge der Projektionskunst lediglich den Gelehrten aus Wissenschaft, Adel und Klerus erschlossen. So waren es auch die Jesuiten, die mit der Laterna Magica und der Projektion von Szenen aus der Hölle sehr erfolgreiche Missionierungsarbeit leisteten. Der Adel besaß ebenfalls das nötige Kapital, um sich diese teuren wissenschaftlichen Apparaturen für deren Raritäten–Kabinette bauen zu lassen.

Der Zauber der Laterna Magica verändert sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Lediglich kleine Kinder ließen sich noch erschrecken. Die Faszination blieb allerdings und die Laterna Magica wurde durch die industrielle Massenfertigung erschwinglich für Jedermann und hielt Einzug an Schulen, Universitäten und eroberte die bürgerlichen Stuben.

Kunstvoll detailliert gemalte Bilder, durch die Hand von Peter Rieke auf die Leinwand projiziert, erzählen Geschichten. Das sind zum einen Märchen und Sagen für die Kleinen, aber auch Bilder mit schaurigen oder ernsten Darstellungen für die Großen.

Deshalb gibt es am Sonntag, den 18. August 2024 zwei unterschiedliche Vorstellungen. Eine halbstündige für Kinder um 14.00 Uhr für 5,-€ pro Teilnehmerund eine anderthalbstündige Vorstellung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren um 15.30 Uhr für 10,-€ Eintritt. Verbindliche Anmeldungen bitte im Museum Haus Hövener, dienstags bis dienstags von 11-17 Uhr.

_________________

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

Bild: Museum Haus Hövener