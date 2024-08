1,2 Millionen Euro investiert: Nach exakt einjähriger Bauzeit – Neue Grimmebrücke in Assinghausen offiziell ihrer Bestimmung übergeben

Assinghausen. Das Bauwerk ist eine der wichtigsten Wegeverbindungen im historischen Ortskern von Assinghausen – und jetzt ist die neue Brücke in der Grimmestraße nach exakt einjähriger Bauzeit von Bürgermeister Wolfgang Fischer, Ortsvorsteher Ingo Hanfland, Ratsfrau Sabine Menke und dem Bauleiter Jan Tillmann wieder offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden.

Einen ersten – allerdings eher symbolischen – „Härtetest“ hatte die Brücke da schon hinter sich: Ein paar Tage zuvor waren die „Asker“ St.-Liborius-Schützen beim Festzug zu ihrem Hochfest über die Brücke marschiert. Nach dem letztjährigen Schützenfest hatten die umfangreichen Bauarbeiten begonnen – Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Natürlich nehmen wir – wo eben möglich – bei Bauprojekten auf wichtige örtliche Termine Rücksicht.“ Pünktlich zum diesjährigen Schützenfest ist die Brücke nun fertiggeworden.

Dazwischen liegt ein Jahr intensiver Arbeit: Weil die Vorgänger-Brücke baufällig geworden war, musste sie abgerissen und komplett erneuert werden, wie Jan Tillmann von der Stadt Olsberg erläutert. Auch die Flügelwände und das Widerlager wurden vollständig neu aufgebaut. Die neue Brücke ist mit einer Breite von 4,75 Metern etwas schmaler – dafür wurde sie bereits mit Leerrohren für einen möglichen Glasfaser-Ausbau vorbereitet. Auch neue Leitungen für Trinkwasserversorgung und Telekommunikation sowie eine 10-kV-Leitung zur Energieversorgung befinden sich im Brückeninneren.

Die Dorfgemeinschaft Assinghausen bringt sich ebenfalls in die Gestaltung des Brückenumfelds ein: Auf der Westseite der Brücke wird auf einer kleinen Freifläche eine Sitzgelegenheit entstehen – mit Blick auf den historischen Ortskern sowie die Pfarrkirche St. Katharina, wie Ortsvorsteher Ingo Hanfland erläutert.

Insgesamt rund 1,2 Millionen Euro hat die Stadt Olsberg aus Eigenmitteln in den Neubau der Brücke investiert – Wolfgang Fischer: „sicher das größte Einzelprojekt, was in den vergangenen Jahrzehnten mit städtischen Mitteln in Assinghausen umgesetzt worden ist.“ Bauleiter Jan Tillmann lobt die gute Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft bei der Umsetzung der Baumaßnahme. Für die Anlieger geht nun eine Zeit mit Beeinträchtigungen zu Ende. „So etwas lässt sich bei Bauprojekten dieser Größenordnung nie ganz vermeiden“, so Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Das Ergebnis kann sich nun aber sehen lassen und wird für viele Jahre den Ort Assinghausen verbinden.“

